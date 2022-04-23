'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni, 27 bin TL dolandırdılar

Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 29 yıllık meslek öğretmeni Gülay Korkusuz, bir arkadaşının Instagram hesabında ‘3 bin TL'ye 72 bin TL kazandım. Siz de başvuru yapıp, kazanabilirsiniz' yazılı bir paylaşım gördü. Paylaşımdaki numarayla iletişime geçen Korkusuz, belirtilen hesaplara farklı zamanlarda 3 bin, 13 bin ve 11 bin TL gönderdi.Bir süre sonra sosyal medyadaki tavsiye veren arkadaşının hesabının çalındığını ve paylaşımı onun yapmadığını anlayan Korkusuz, verdiği kişiden parasını geri istedi ancak iade edilmedi. Dolandırıldığını anlayan Korkusuz, adliyeye giderek, suç duyurusunda bulunup, kendisini dolandıranlarla yaptığı mesajlaşmaları da savcılığa kanıt olarak sundu.Kredi borçlarını ödemek için bu yönteme başvurduğunu söyleyen Gülay Korkusuz, “Bir iş insanı ağabeyimin Instagram hesabında bir hikaye gördüm. Orada işte bir numara verilmişti. Aykut Bey diye birine yatırım ile alakalı başvurabileceğimizi ve para kazanabileceğimizi ileten mesajdı. O mesaj dikkatimi çekti. Çünkü ben devlet memuruyum 3 yerden maaşım krediye kesiliyor. Zor durumda olduğum için borçlarımı kapatmak niyetiyle başvurdum. Amacım para kazanmak değil borçlarımı kapatmaktı. Meğer o ağabeyimizin Instagram hesabı çalınmış dolandırıcılar tarafından. O an algılayamadım, ben kendisi zannettim. Ertesi gün sabahında beni yönlendirdi. O gece de bana kendisini ‘Aykut' olarak tanıtan biriyle yazıştırdı. Yazışma sonunda Aykut denilen adam bize 3 bin TL yatırırsanız 72 bin lira para kazanabileceğimizi söyledi. Ben de zor durumda olduğum için borçlarım olduğu için eşimle konuştum. İnandım ve ben böyle bir şeye başvurmam gerektiğini fark ettim. 3 bin lirayı yatırdık. Sonra dolandırıcı adamla eşim muhatap olmak zorunda kaldı. Eşimden 12.960 TL daha yatırmamız sonucunda toplu paranın yatacağını söyledi. O parayı da zor bir şekilde bulduk, buluşturduk kendi maaş aldığım hesabımdan kredi çekerek bir şekilde edindik. Çok zor oldu. Bir de adamlar sıkıştırdı beni. ‘Hemen yapın, hemen hesaba aktarın' gibisinden. Biz o parayı da aktardık. Daha sonra eşimin gönderdiği IBAN numarasına yurt dışından para yatırılmadığını iddia etti. Sonra bir tane öğretmen arkadaşımla konuştum. Öğretmen arkadaşım böyle bir şeyin olmadığını söyleyip, beni uyardı. Sonrasında 11 bin lira daha yatırmam gerektiği eşime söylendi. Ben o akşam öğretmen arkadaşımı dinledim, yatırmadım. Perşembe günü bu adamlar beni yine buldular. Yeni hattan başkası o şirketin muhasebecisi olduğunu, mağduriyetimi karşılayacağını söyledi. Ben de inanmak için özel numaranızı yazın bana kimlik fotoğrafınızı atın dedim. O da attı. Attığı başka bir numaraydı, başka bir şirket. Ben de yine son kez kurtarabilirim diye inandım, 11 bin lirayı da gönderdim. Toplamda 27 bin lira yatırdım. Şu anda ulaşamıyorum. Gerekli yasal işlemleri başlattım' dedi.Dolandırıcıların ikna yönteminden bahseden Korkusuz, şöyle konuştu:“En son arayan kişi yeminler ediyor. 2 tane çocuğum var hocam diyor. Çocuklarımın ölüsünü öpeyim diyor. Ramazan ayı oruçluyum diyor. Kuran'a yemin ediyor. En son kişi baya yeminler etti. ‘Ben sizin mağdur olmanızı istemiyorum, siz iyi bir insana benziyorsunuz siz benim ablamsınız, ben sizin kardeşinizim, ben sizinle sonradan da bağlantı kuracağım, hep size yardımcı olacağım, siz daha sonra da çok paralar kazanacaksınız' gibi cümleler kuruyor. WhatsApp'tan görüşmelerinde hep böyle bu şekilde ikna etti beni. Benim de kafam çok karışıktı. Ben dedim en azından o paraları bana iade etsinler. Hani ben artık para kazanmayı bıraktım da gönderdiklerimi kazanmak için, geri almak için kendi paralarımı geri iade etsinler diye uğraştım. En son gönderdiğim 11 bin lirayı o amaçla yolladım. Para kazanmak için değil, derdim başkaydı ama onu bile yapmadılar. Utanmadan bir de bana dedi ki, ‘en son 15 bin TL daha gönderirseniz kazanacaksınız ve paranızı alacaksınız'. Benim param yok veremem dedim. ‘10 dakika içinde 5 bin gönderirseniz tüm paralar hesabınıza gelecek' diyor. 15 binden 5 bine düştü. Orada kandırıldığımı anladım. Şikayetçi olacağımı söyleyince beni engellediler. Ben kendime çok güveniyordum, diyordum ki 'beni kimse kandıramaz' diye düşünüyordum. Benim başıma geldi, kimselerin başına gelmesin, herkes çok dikkat etsin böyle bir şeye inanmasınlar.'