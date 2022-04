Başkan Erdoğan çocuklarla bir araya geldi! Bu Millet Bahçesi'nin açılışında bugünü hayal etmiştim.

TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Bu millet bahçesinin açılışında bugünü hayal etmiştim.Kuzeyimizde 2 ayını bitiren savaşı da acıyla takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocuklarımızın hassas dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız oluyor. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginlikle değil mutlulukla çarpmalıdır.Ülkemize sığınan herkesi, ama çocukları adeta üzerlerine titreyerek koruyup kollamamız bu yüzdendir. Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün, her şeyin daha şefkatli olduğunu göreceğiz.Sakın ola zamana yenik düşmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Her fırsatta parklarda, bahçelerde imkan olan her yerde, temiz havayla, tabiatla, arkadaşlarınızla buluşun. Resimden edebiyata müziğe ne olursa olsun, kendizi mutlu edeceğiniz bir alanda çalışın.Yeter ki siz isteyin, bizim için en önemli hizmet sizler için yaptığımızdır. Sizler için 2071 vizyonunu tasarlıyoruz. Sizlerde sizden sonraki nesillere çıtayı daha da yükselterek aktaracaksınız.Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Suriye'nin kuzeyinde şehit olan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum.