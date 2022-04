Bakan Kurum 'Herkes böyle bir dönüşüm yapamaz' diyerek duyurdu: Turizm kasabası olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'ne gelerek, konut ve iş yeri teslimleri başlayan büyük dönüşüm projesini yerinde inceledi.Bakan Murat Kurum, Gökçe Mahallesi'nde 104 adedi konut, 69 adedi iş yeri ve 1 adedi cami olmak üzere toplam 174 adet bağımsız birimin bulunduğu ve konut ile iş yeri teslimlerinin başladığı bilgisini verdi.Gökçe Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Doğanyol ilçesinde yapım çalışmaları devam eden proje alanına geçen Bakan Kurum, 317 adedi konut, 37 adedi ticari ve 1 adedi cami olmak üzere 355 bağımsız birimin yapım çalışmalarının devam ettiğini ve yakın zamanda teslimlerinin başlayacağını söyledi.Bakan Kurum, sahadaki incelemelerin ardından Doğanyol'da yapılan iftar programına katıldı."HERKES DOĞANYOL'DA, PÜTÜRGE'DE BÖYLE BİR DÖNÜŞÜM YAPAMAZ""Biz burada çok büyük acılar çektik." diyerek sözlerine başlayan Bakan Murat Kurum, "Deprem olur olmaz üç saat sonra ilgili bakan arkadaşlarımızla birlikte, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, biz, AFAD'ımız, TOKİ'miz, Kızılay'ımız, İller Bankamız ile birlikte Doğanyol'umuzdaydık, Pütürge'mizdeydik, Gökçe'mizdeydik. Ve burada kardeşlerimizin acılarına hep birlikte ortak olduk. İnşallah bugün de hep birlikte mutluluklarına şahit oluyoruz. ""Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Tabii buradaki dönüşüm örnek bir dönüşüm. Türkiye'nin her yerinde dönüşüm yapabilirsiniz, kentsel dönüşüm yapabilirsiniz, deprem dönüşümü yapabilirsiniz ama herkes Doğanyol'da, Pütürge'de böyle bir dönüşüm yapamaz. O yüzden ben öncelikle bu dönüşüm sürecinde bize destek olduğu için tüm Doğanyol'u kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu."BURADA BİRÇOK FİLM ÇEKİLECEK"Bakan Kurum, deprem gününü ve gelinen noktayı ise şöyle anlattı:"O gün bu sokaklarda, Doğanyol'un, Gökçe'nin sokaklarında gezerken belki bazı kardeşlerimiz bize inanmadılar. Dediler ki 'Burayı nasıl dönüştüreceksizin, bu dükkânları, bu kerpiç evleri nasıl yapacaksınız?' diye işlerinden geçirdiler ama hamdolsun biz Malatya'mızla Doğanyol'umuzla Pötürge'mizle, Battalgazi'mizle, Yeşilyurt'umuzla, Kale'mizle bir ve beraber olduk ve onlarla birlikte tek arzumuz vardı:"TURİZM KASABASI OLACAK"Bir an önce Doğanyol'un çocukları depremi unutsun istedik. Güzel anılar biriktirsinler, mutlu hayaller kursunlar istedik. Yıkılan yuvaların yerine bugün tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacak bir deprem dönüşümü gerçekleştirdik. Daha iyisini daha güzelini yaptık emin olun. Burada birçok film çekilecek emin olun. Burası Safranbolu gibi, Amasya gibi Türkiye'mizdeki başka iller gibi bir turizm kasabası olacak.""40 MİLYAR LİRA HARCADIK"Elazığ ve Malatya'da toplam 40 milyar lira harcadıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hiçbir kardeşimizi evsiz yuvasız bırakmadık ve söz verdiğimiz gibi hızlı bir şekilde Elazığ'da, Malatya'da Cumhuriyet tarihimizin en büyük deprem dönüşümünü başlattık.""İki şehrimizde toplamda 36 bin konut, 25 okul, 18 cami, 1150 ahırların yapımını büyük oranda tamamladık. Bugünkü bu işlerin yapım bedeli 40 milyar lirayı bulur. 40 milyar lirayı harcadık. Yeter ki vatandaşımız mutlu olsun, yeter ki vatandaşımız huzurlu olsun dedik ve söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde konutları teslim etmeye başladık." diye konuştu."KAŞIK VERİRSİNİZ, KAPI KIRIK. EKMEK VERİRSİNİZ, ALTI YANIK!"Hükümeti boş sözlerle eleştirenlere Malatya'ya özgü bir sözle cevap vermek istediğini kaydeden Murat Kurum, şunları söyledi:"Şimdi birileri Türkiye'ye umut olacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi hiçbir derde deva olmaz ve sadra şifa olmaz sözler diyorlar. Bunlara Malatyalıların manidar bir sözüyle cevap vermek istiyorum: Yahu siz kaşık verirsiniz, kapı kırık. Ekmek verirsiniz, altı yanık…""Bu aziz millet bunları gördü. Yıllarca denedi, yoruldu, bitkin düştü, harap oldu ama hiçbir şey göremedi. Yol istedi, yol yok. Ev istedi, ev yok. Bir hayal istedi, kurdurmadılar. Çünkü bunlar da bu milletin hayallerine cevap verecek ne yetenek var, ne aşk var, ne arzu var, ne sevda var.""6 ARTI 1, 7 DEĞİL; 77 PARTİ DE BİR ARAYA GELSENİZ, CUMHURBAŞKANIMIZI YIKAMAYACAKSINIZ"Bakan Kurum, muhalefete yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:"Sürekli boş laf, sürekli manipülasyon, sürekli haksız eleştiriler… Bu dağ ne rüzgârlar gördü kardeşlerim. Onların açmaz dediğin çiçekler bir bir açtı. Onların olmaz dedikleri sabahlar bir bir oldu. Allah isterse her şey olur. Allah'ın gücünün karşısında hiçbir güç, hiçbir kudret duramaz. ""Biz bu milletin çocukları olarak Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, dava arkadaşlarımızın azmiyle inşallah milletin daha nice hayallerini, ülkemizin nice hedeflerini harfiyen yerine getireceğiz. 6 artı 1, 7 değil; siz 77 parti de bir araya gelseniz, Cumhurbaşkanımızı yıkamayacaksınız, Türkiye'ye diz çöktüremeyeceksiniz."VATANDAŞIN AHIR TALEBİNE ANINDA CEVAPDoğanyol'da vatandaşlarımızın yeni talepleri olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Başkanımız bize ilettiler. 30 tane ahır eksiği var. Hemen yeni yapacağımız proje kapsamında TOKİ Başkanlığımız, AFAD'ımız gerekli süreci tamamladılar. 30 tane ahımızı vatandaşlarımıza yapacağız."Yine vatandaşlarımızın şu an bulunduğumuz meydanda -ki bu geçici dükkânları buradan kaldıracağız- kaldırdıktan sonra burada bir cami talepleri var. İnşallah camimizi de, ahırlarımızı da, konutlarımızı da Doğanyol'umuza kazandırıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.