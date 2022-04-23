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Beyaz Gazete
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6'lı masada 'üçüncü ittifak' krizi! Kılıçdaroğlu karşı çıkıyor! Hesaplar kızıştı

Muhalefetin 6’lı masası üçüncü toplantısına hazırlanırken karşılıklı hamleler yapılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Karamolloğlu’nun "SP, Gelecek ve DEVA Partisi’nin içinde olacağı 3. ittifak" arayışına karşı olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, küçük partilere CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmeyi önerecek. DEVA ve Gelecek’in CHP’ye yönelik teminat içeren protokol talebi olduğu öne sürülüyor. Kulislerde seçim sonrasında sistemin nasıl olacağı, bakanlık ve milletvekili paylaşımı gibi konuların 6 lider tarafından imzayla mutabakata dökülmesinin istendiği belirtiliyor.

Ekleme: 23.04.2022 - 14:24 Güncelleme: 23.04.2022 - 14:25 / Editör: Ozge Selin

CHP öncülüğünde toplanan 6'lı masada 3'üncü liderler zirvesi pazar günü Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Görüşme öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı
muhalefet liderlerini ziyaret ederek toplantının gündemini belirledi.

Yeni ittifak tartışmalarının da değerlendirileceği görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3'üncü ittifak önerilerini kabul
etmeyeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun küçük partilere CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmeyi önereceği dillendiriliyor


GÜNDEM 3'ÜNCÜ İTTİFAK

Masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı "Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir" açıklaması muhalefet
kanadında yeni bir tartışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, yarın yapılacak toplantının ana gündemini de Karamollaoğlu'nun bu önerisinin oluşturacak.

YENİ İTTİFAKI İSTEMİYOR

Küçük partiler Karamollaoğlu'nun bu önerisine sıcak baksa da masanın en büyük partisi CHP'nin bu konuya mesafeli olduğu belirtiliyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı
adayı olmak istediği bu nedenle de partileri kendi etrafında toplayarak seçime eli güçlü girmek istediği konuşuluyor.

LİDERLER LİSTE BAŞI

Kılıçdaroğlu'nun küçük partilere CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmeyi teklif edeceği belirtiliyor. Kılıdçaroğlu'nun parti liderlerini liste başına koyacağı ifade ediliyor. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bu öneriye sıcak bakmayacağı değerlendiriliyor.

HESAPLAR KIZIŞTI

Yeniden düzenlenen seçim kanunu ile birlikte 6'lı muhalefet yeni formüller geliştirme peşine düşerken, masada karşılıklı hesapları da kızıştırdı. DEVA ve Gelecek'in CHP'ye yönelik teminat içeren protokol talebi olduğu öne sürülüyor. Kulislerde seçim sonrasında sistemin nasıl olacağı, bakanlık ve milletvekili paylaşımı gibi konuların 6 lider tarafından imzayla mutabakata dökülmesinin istendiği belirtiliyor.
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6'lı masada 'üçüncü ittifak' krizi! Kılıçdaroğlu karşı çıkıyor! Hesaplar kızıştı
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