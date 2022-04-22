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Zelenskiy'den dikkat çeken referandum açıklaması: Rusya hazırlık yapıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde bağımsızlık referandumu düzenlemeyi planladığını öne sürdü.

Zelenskiy'den dikkat çeken referandum açıklaması: Rusya hazırlık yapıyor
Ekleme: 22.04.2022 - 15:36 Güncelleme: 22.04.2022 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'den dikkat çeken referandum açıklaması: Rusya hazırlık yapıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayınladığı bir video mesajında, Rusya'nın işgal ettiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde bağımsızlık referandumu düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Zelenskiy bölge halkını uyardı
Rus askerlerinin; pasaport verileri dahil bölge halkı hakkında bilgi topladığını ve nüfus sayımı kisvesi altında anket doldurmalarını istediğini iddia eden Zelenski, 'Hepiniz dikkatli olmalısınız. Topraklarımızda bir referandum hazırlığı yapıyorlar' dedi.

'Oy pusulaları ve propaganda broşürleri hazır' iddiası
Ukraynalı yetkililer de Rusların propaganda amaçlı broşürler dağıtmaya başladığını hatta referandum için pusulaları bile hazırladığını iddia etti.

Zelenskiy'nin iddialarına; şu ana kadar Rus makamlarından herhangi bir yalanlama gelmedi.
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