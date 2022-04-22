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TUZLA BELEDİYESİ TEKNOLOJİ MERKEZİ GENÇLERİN PROJELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Tuzla Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler olarak bir ilki gerçekleştirerek KOSGEB işbirliğinde ilk kez bir Teknoloji Merkezini (TEKMER) hayata geçirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ederek ‘Bir fikrim var’ diyen herkesi merkeze davet ederek, “Kuluçka merkezimizde startuplarımızın oluşması için artık çağrımızı yaptık. Bundan sonra ‘Benim fikrim var’ diyen ve risk sermayesi arayan veya risk sermayesi olan bir fikir arayan yatırımcılarla beraber herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Ekleme: 22.04.2022 - 16:04 Güncelleme: 22.04.2022 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
TUZLA BELEDİYESİ TEKNOLOJİ MERKEZİ GENÇLERİN PROJELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Tuzla Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler olarak bir ilki gerçekleştirerek KOSGEB işbirliğinde ilk kez bir Teknoloji Merkezini (TEKMER) hayata geçirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ederek ‘Bir fikrim var’ diyen herkesi merkeze davet ederek, “Kuluçka merkezimizde startuplarımızın oluşması için artık çağrımızı yaptık. Bundan sonra ‘Benim fikrim var’ diyen ve risk sermayesi arayan veya risk sermayesi olan bir fikir arayan yatırımcılarla beraber herkesi buraya bekliyoruz” dedi.


Tuzla Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler bazından ilk kez Teknoloji Merkezi’ni kurdu. KOSGEB işbirliği ile Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde kurulan Teknoloji Merkezi, çağın gerektirdiği inovatif fikirlere ev sahipliği yapacak. Tuzla Belediyesi TEKMER için İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile işbirliği anlaşması yaparak eğitim ağını genişletti. Ayrıca TEKMER’de oluşabilecek yeni fikirler için biyoteknoloji, yazılım, kimya ve yapay zeka konularında uygulama alanları oluşturuldu. Kurulan merkez ile birlikte ‘Benim bir fikrim var’ diyen gençler, risk sermayesi olan yatırımcılar ile buluşma fırsatı yakalayacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Teknoloji Merkezi’ni gezerek, ‘Bir fikrim var’ diyen herkesi merkeze davet etti.

TUZLA BELEDİYESİ TEKNOLOJİ MERKEZİ GENÇLERİN PROJELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

“BİR FİKRİM VAR DİYEN TÜM ARKADAŞLARIMIZA BU HİZMETİ VERİYORUZ”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Burada startuplarımızdan kendine özgün olan bireysel olarak başlayacakları kendilerine tahsis edeceğimiz alanlar. Daha spesifik alanlarda tahsis edeceğiz ama burada startup oluşturmak için kuluçkaya gelecek arkadaşlarımız için açık ofis tarzında yapılmış ve bölünmüş açık alan kısmındayız. Daha spesifik kapalı alanlarımız da var. Buradaki tek amacımız, ‘Benim bir fikrim var’ diyen ve bu fikirle hem Türkiye’de dünyada ses getireceğine inandığı, buradaki çalışmalarımız ile birlikte gerçekten ‘Ben bir kuluçka merkezinde bu fikrimi geliştireceğim, büyüteceğim ve bir melek yatırımcıya ulaştığımda bir unicorn firma olabileceğim’ diye düşünen tüm arkadaşlarımıza biz burada Tuzla Belediyesi olarak böyle bir hizmeti veriyoruz” dedi.

TUZLA BELEDİYESİ TEKNOLOJİ MERKEZİ GENÇLERİN PROJELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

“ TEKMER’İMİZİ DUYURUYORUZ, YENİ GELECEK FİKİRLERE AÇIĞIZ”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla Belediyesi TEKMER’in bir özelliği var. KOSGEB ile bir belediye arasında ilk defa denenmiş bir model. Belediye KOSGEB işbirliği ile ilk defa kurulan bir Teknoloji Merkezimizi bugün itibariyle duyuruyoruz. Yeni gelecek olan fikirlere açığız. Kuluçka merkezimizde startuplarımızın oluşması için artık çağrımızı yaptık. Bundan sonra ‘Benim fikrim var’ diyen ve risk sermayesi arayan veya risk sermayesi olan bir fikir arayan yatırımcılarla beraber herkesi bekliyoruz. Hayırlı olsun, İnşallah yeni startuplarımızla beraber Tuzla Belediyesi TEKMER’den dünyaya yayılacak olan pratiğe dönüşmüş ve insan hayatını kolaylaştıran, dünyadaki yaşamı daha iyi bir noktaya getiren muhteşem projelerin çıkmasını Allah’tan diliyorum. Tuzla’mıza, İstanbul’umuza ve Türkiye’mize hayırlı olsun diyorum” dedi.
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