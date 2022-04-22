Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobiller ve fiyatları

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere dev yatırımlar yapılıyor. Birçok marka, kendi elektrikli otomobilleri üzerinde çalışırken, rekabet de gittikçe artıyor.Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları da son dönemlerde oldukça arttı.Türkiye ise elektrikli otomobil satışlarında hala oldukça geride. Elektrikli arabalara yapılan ÖTV düzenlemesinden sonra bu araçların fiyatları oldukça yükselmişti.Her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da ülkemizde satılan tamamen elektrikli araç modellerini sizler için listeledik.1. BMW i3Türkiye'de en uzun soluklu satılan elektrikli otomobillerden olan BMW i3, geçtiğimiz yıllarda makyajlanarak daha uzun menzil ve daha kısa zamanda şarj edilebilme özelliklerine kavuştu. G ünlük kullanım koşullarında 260 km seviyesinde menzil sunan BMW i3, 325 km'ye kadar menzile ulaşabilmenize olanak sağlıyor.Fiyat: 704 bin TL2. BMW iX3Bu model, mevcut BMW X3'ün ana tasarımını korurken “BMW i” ailesinin detaylarıyla kendini belli ediyor. Tam şarjlı haldeyken 460 km'ye kadar menzil sağlayabilen BMW iX3, 150 kw'a kadar yüksek güçlü şarj edilebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.Fiyat: 2 milyon 044 bin 500 TL3. Jaguar I-PaceTürkiye'de satılan elektrikli otomobiller arasında en fazla dikkat çekenlerden biri Jaguar tarafından üretiliyor. I-Pace adındaki bu otomobil, bataryası tam dolu haldeyken 470 km menzil sunabiliyor.Fiyat: 2 milyon 164 bin TL4. MG ZS EVÇin'deki üretiminin başlamasının ardından, elektrikli ZS EV modeli, geçen yıl ülkemize giriş yapmıştı.CATL marka su bazlı sıvı soğutmalı 44,5 kWS batarya kapasitesi ile 335 km menzil sunabilen MG ZS EV, evinizdeki prizden 7 saat 45 dakikada tam şarja ulaşılabiliyor.Fiyat: 729 bin TL5. Mini Cooper SEMINI Cooper SE adındaki elektrikli otomobil markanın Go-Kart hissini veren sürüş karakterini sessiz ve çevreci bir biçimde yaşatıyor.184 HP güç sunan araç 7.3 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. Hızlı şarj istasyonlarında yarım saat içinde bataryalarını yüzde 80 doldurabilen MINI Cooper SE, tam batarya doluluğunda ise 232 km menzil sağlıyor.Fiyat: 1 milyon 037 bin TL6. Renault ZOETürkiye'de satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı elektrikli arabalardan biri olan Renault Zoe, yakın zamanda güncellenmesiyle artık daha fazla menzil ve daha kısa şarj olabilme imkanlarına sahip.395 km'ye kadar menzil sunabilen Renault Zoe, 22 kW'lık halka açık şarj istasyonunda 1 saatte 120 km sürüş menzili sunabilirken 50 kW'lık hızlı şarj istasyonundaysa yaklaşık yarım saate 150 km'lik menzil sağlayabiliyor.Fiyat: 647 bin 900 TL7. Renault Twizy E-TechRenault Twizy menzili 100 km ve 80 km/s hıza ulaşabiliyor. 474 kiloluk bir ağırlığa sahip bu iki kişilik araç yaklaşık 3,5 saatte tam şarj oluyor.Fiyat: 360 bin 900 TL8. Citroen AmiCitroen tarafından 2020 yılında tanıtılan iki kişilik mini elektrikli araç Ami, aylar sonra ülkemizde satışa çıkmaya hazırlanıyor.Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için B1 ehliyet şartı istenecek. Yüzde 100 elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50kilometre/saat.İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor. 5.5 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla menzili 70 kilometre.Dört tekerlekli motorlu bisiklet sınıfına giren Citroen Ami'nin otoyol ve köprüleri, İstanbul'daki Avrasya Tüneli'ni kullanması yasakFiyat: 210 bin TL9. DFSK Seres 3Seres 3'te 120 kW güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. 2WD olarak satışa sunulan araçta daimi mıknatıslı senkron motor ön tekerleklere güç veriyor. Seres 3'ün maksimum hızı da 155 km/s ile sınırlandırılıyor.Elektrikli SUV modelinde 52,7 kWh kapasiteli lityum iyon batarya bulunuyor. Söz konusu bataryanın Seres 3'e sağladığı sürüş menzili WLTP'ye göre 300 kilometreDC hızlı şarj desteğine sahip olan bataryanın yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşması 30 dakika sürüyor. AC normal şarj söz konusu olduğunda ise bataryanın boş halden tam doluma ulaşması için 8 saat gerekiyor.Fiyat: 780 bin TL10. Mercedes EQCMenzil değeri en az 400 en fazla ise 500 kilometre olarak açıklanan Mercedes Benz EQC, 80 kWh bataryadan güç alıyor.Hızlı şarj teknolojisi sayesinde yaklaşık 45 dakikada yüzde 80 gibi bir batarya doluluğuna erişen EQC için geliştirilen özel şarj sistemi standart kaynaklardan üç kat daha hızlı güç akışı sağlama kapasitesine sahip.Fiyat: 2 milyon TL11. Volvo XC40 RechargeDört tekerlekten çekişli XC40 Recharge, tek bir şarj ve 408 hp çıkışla 418 kilometre menzil sunuyor. Otomobilin bataryası, hızlı şarj sistemiyle yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 düzeyinde şarj edilebiliyor.Yeni Volvo XC40 Recharge, Volvo Cars'ın 2020 yılında aldığı bir kararla trafikte olabilecek ciddi yaralanma ve hayat kayıplarını engellemeye yardımcı olmak amacıyla uyguladığı 180 km/s hız sınırına sahip.XC40 SUV modelinin tamamen elektrikli bir versiyonu olan XC40 Recharge, Volvo Cars'ın Kompakt Modüler Mimarisi (CMA) üzerinde üretiliyor.Fiyat: 1 milyon 276 bin TL12. Mercedes EQAMercedes EQA, önden çekişli olup 190 ps 375 nm tork güç sunuyor. Tek ileri vitese sahip bu araç, 8.9 saniye'de 0'dan 100 km/s hıza ulaşıyor.NEDC verilerine göre Mercedes-Benz EQA 250‘nin sunduğu menzil 486 kilometre. 100 kw akımın olduğu hızlı şarj alanında, otomobil yarım saatte yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj doluyor.Fiyat: 1 milyon 553 bin TL13. BMW iXYeni BMW iX xDrive40'ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretebiliyor.Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza ulaşması 6,1 saniye sürüyor. 71 kWsa net batarya kapasitesine sahip olan elektrikli SUV'un sürüş menzili de WLTP normlarına göre 425 kilometre.Fiyat: 2 milyon 744 bin TL14. Hyundai KonaHyundai Kona'da bulunan 1.6 litrelik benzinli motor, 198 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan Kona, 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri çift kavramalı şanzıman (DCT) ile satışa sunuluyor.Aracın menzili 484 kilometre, son hızı 210 km/s ve yakıt tüketimi de 100 km'de ortalama olarak 5.6 litre olarak açıklanmış durumda.Fiyat: 786 bin 300 TL15. Skywell ET5Çinli üreticinin ülkemize gelen elektrikli otomobil modeli Skywell ET5, 150 kW'lık güç sunan bir motora sahip. Araç, bu motorla 0'dan 100'e yaklaşık 7,9 saniyede ulaşabiliyor.Skywell ET5'in bataryası için Türkiye'de 8 yıl ve 150 bin kilometre garanti veriliyor. Ayrıca otomobilin menzili 500 km olarak açıklanmış durumda.Fiyat: 890 bin TL16. BMW i4Elektrikli BMW i4, 4 serisi Gran Coupe'nin tamamen elektrikli versiyonu olarak üretildi. BMW i4'ün baz modeli olarak tanıtılan bu seri, arkadan çekişli olarak satışa sunulacak.340 ps 430 nm tork güç üreten eDrive40'ta 398.5 voltaj 210.6 ah kapasiteli batarya bulunuyor. Ayrıca otomobilin menzili 590 km olarak açıklandı.Fiyat: 1 milyon 892 bin TL