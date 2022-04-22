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TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırının aylar öncesinden planlandığı ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün TÜGVA'da meydana gelen patlamayı gerçekleştirenlerin terör örgütüyle bağlantısının tespit edildiğini açıkladı. Hain saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila ise TÜGVA'nın aylardır hedefte olduğunu vurgulayarak, "Elime belki asla jetlerle binalarınızı bombalama şansı geçmeyecek. Şükür ki bomba dediğin yalnızca uçaktan atılmıyor" ifadesiyle TÜGVA'yı tehdit eden bir kişinin mesajını paylaştı. Atila paylaşımına, "Aylar önce Vakfımız hedef gösterilmeye başlandığında Türkiye Gençlik Vakfı bombalı saldırı ile tehdit edilmişti." notunu düştü.

TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırının aylar öncesinden planlandığı ortaya çıktı
Ekleme: 22.04.2022 - 15:26 Güncelleme: 22.04.2022 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırının aylar öncesinden planlandığı ortaya çıktı
Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine geçtiğimiz gün bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TÜGVA'da meydana gelen patlamayı gerçekleştirenlerin örgütle bağlantısının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Soylu, 'Eylemi DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi.' dedi.

TÜGVA BAŞKANI 'HEDEF GÖSTERİLDİK' DEMİŞTİ
Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, 'Vakfımızın hedef gösterilmesi sonucunda bu saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırı sadece vakfımıza karşı değil isminde tabelasında Türkiye yazan tüm kurum ve kuruluşlara gençlik yapılarına yapılmış bir eylemdir.' açıklamasıyla TÜGVA'nın hedef gösterildiğini söylemişti.

'BOMBA DEDİĞİN YALNIZCA UÇAKTAN ATILMIYOR'
Hain saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila, TÜGVA'nın aylardır hedefte olduğunun altını çizdi. Atila, 'Elime belki asla jetlerle binalarınızı bombalama şansı geçmeyecek. Şükür ki bomba dediğin yalnızca uçaktan atılmıyor' ifadesiyle TÜGVA'yı tehdit eden bir kişinin mesajını paylaştı.

Atila paylaşımına, 'Aylar önce Vakfımız hedef gösterilmeye başlandığında Türkiye Gençlik Vakfı bombalı saldırı ile tehdit edilmişti.' notunu düştü.
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