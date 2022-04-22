Temel fıkrası değil bu! CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kendi sosyal tesislerinde yemekten zehirlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Elif Köse ve CHP ilçe Başkanı Bahtiyar Yaşar'ın da aralarında bulunduğu bazı CHP'liler, ayrıca bir grup fırıncı ile doktor ve avukatlardan oluşan başka bir grup, iftar yaptı.Ancak, tesislerde yemek yiyenlerden yaklaşık 40 kişi, gece geç saatlerde mide ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle Safranbolu Devlet Hastanesi başvurdu. Vatandaşların bir kısmına serum tedavisi uygulanırken bazıları ise ayakta tedavi edildi. Bazı hastalarda gözlem amaçlı müşahede odasında tedaviye alındı. Yemekten zehirlenenler aralarında Elif Köse ve Bahtiyar Yaşar'ın da bulunduğu öğrenildi. Kimsenin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilirildi. İftarda püreli rosto olduğu ve yemeklerden incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.Vatandaşların zehirlendiği tesiste, daha önceki belediye yönetimi sırasında SAKEM (Safranbolu Eğitim ve Kültür Merkezi) olarak kadınlara eğitim ve beceri kursları veriliyordu. Yeni yönetim tarafından restore ettirilen bina, Kasım 2021'de, belediyeye gelir getirmesi amacıyla sosyal tesis olarak halkın hizmetine sunulmuştu.