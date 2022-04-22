Suudi Arabistan, örtülü Türk ürünleri boykotundan geri adım attı

Türkiye son dönemde dış politikada yeni bir yola girdi.Özellikle komşu ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerde yeniden bir gelişme söz konusu.Bu kapsamda karşılıklı adımlar atılıyor.Bunlardan en önemlileri de yakın zamanda İsrail, BAE ve Mısır ile ilişkilerde yaşananlar oldu.Son olarak Suudi Arabistan ile de ilişkilerde bir normalleşme döneme giriliyor.Cemal Kaşıkçı davasının Suudi makamlara devredilmesinin ardından Suud yönetimi, Türkiye'ye karşı uyguladıkları örtülü ambargolardan geri adım atıyor.Türk ürünlerine 2020 yılının başında uygulamaya başladığı boykot süreci sona eriyor.Bu adımın ise Ramazan Bayramı'nın hemen ardından gelmesi bekleniyor.İhracatçılar, bu gelişmenin ardından kısa sürede ticarette eski seviyeye ulaşacaklarını dile getiriyor.Normalleşme süreci, ekonomik ilişkileri de olumlu etkileyecek. Sektör temsilcileri daha önce Suudi Arabistan'a en fazla 2,7 milyar dolara ulaşan ihracatın, 12 aylık periyotta 3 milyar doları yakalamasının mümkün olacağını dile getiriyor.Türk Hava Yolları (THY) da bu kapsamda sefer planlarını oluşturdu.Dünya gazetesinden İmam Güneş'in haberine göre THY, Suudi Arabistan şehirlerine olan sefer sayılarını mayıs ayı başı itibariyle artıracak.Pandeminin başladığı ilk günlerde Avrupa ülkelerine uçuşlarını durduran Saudi Arabian Airlines, normalleşmenin başlamasıyla Türkiye'de aktif etmediği uçuşları Mayıs ayında açmaya hazırlanıyor.Şirketin, İstanbul Havalimanı'nda operasyon hazırlığına başladığı öğrenildi. Özellikle hac turizmi nedeniyle, mayıs ayının ilk günlerinden itibaren seferlerin başlaması bekleniyor.