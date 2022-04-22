  • USD: 14,71 - 14,73
  • EURO: 15,90 - 15,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden havanlı saldırı! 6 özel harekat polisi yaralandı

Suriye'nin Mare kasabasına PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda zırhlı araçtaki 6 özel harekat polisi yaralandı. Polislerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir TV programının canlı yayınında kendisine yöneltilen "beka sorunu" sorusuna "Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?" şeklinde cevap vermişti.

Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden havanlı saldırı! 6 özel harekat polisi yaralandı
Ekleme: 22.04.2022 - 15:16 Güncelleme: 22.04.2022 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden havanlı saldırı! 6 özel harekat polisi yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Mare kasabasına, öğle saatlerinde PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'tan havan saldırısı yapıldı.

Peş peşe atılan havan mermilerinden birisi, devriye gezen özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araca isabet etti. Saldırıda araçtaki 6 polis hafif yaralandı.
Bölgeden tahliye edilen 6 polis, Çobanbey Sınır Kapısı'na getirildi. Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan havanlı saldırının ardından Tel Rıfat bölgesi, obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

YPG BİZE SALDIRMAZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir TV programının canlı yayınında kendisine yöneltilen 'beka sorunu' sorusuna 'Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi
saldıracak?' şeklinde cevap vermişti.
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ders niteliğinde mesaj!
Hain saldırıların arkasından Canan Kaftancıoğlu'nun destek verdiği MLKP terör örgütü çıktı
Halk TV yorumcusu Levent Gültekin'in Abdullah Gül yalanı patladı! Bekir Ağırdır bizzat yalanladı...
Baykal'ın profesör kızından Kılıçdaroğlu'na dost uyarısı...
Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerimizin intikamı alındı! MSB duyurdu...
TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırının aylar öncesinden planlandığı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan: Terör örgütünün son çırpınışları!
CHP'li meclis üyesinden milyonluk vurgun! Gözaltına alındı...
Zelenskiy'den dikkat çeken referandum açıklaması: Rusya hazırlık yapıyor
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu’'nun iddialarına açıklama!
Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden havanlı saldırı! 6 özel harekat polisi yaralandı
Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hesap verecek! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!
Temel fıkrası değil bu! CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kendi sosyal tesislerinde yemekten zehirlendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gündeme dair önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?
Başak Cengiz davasında flaş gelişme! Üst kurul raporu ‘cezai ehliyeti tam’ dedi
Macron'un emekli maaşı vaadiyle Türkiye'yi aşağılamaya çalışan Şirin Payzın'a rakamlarla yanıt
Sokak köpeklerini çöpe attılar! İYİ Partili belediyede vicdansızlık
Teravih treni ile gönülleri fetheden imam Mahmut Eroğlu konuştu: Bu çocuklar 50 sene sonra teravih treninden bahsedecek
Kılıçdaroğlu'nun 'karanlıkta oturma' tiyatrosu da çöktü! Selvi hanımın üstündeki kazağın fiyatı dudak uçuklattı!
Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme

Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme

Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobiller ve fiyatları

Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobiller ve fiyatları

14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

İŞKUR ilanları tek tek yayınladı: 100 bini aşkın işçi aranıyor! O meslekler belli oldu

İŞKUR ilanları tek tek yayınladı: 100 bini aşkın işçi aranıyor! O meslekler belli oldu

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi

Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi