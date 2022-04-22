  • USD: 14,71 - 14,73
  • EURO: 15,90 - 15,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı: İmha ediyoruz

Kinder markalı bazı ürünlerde salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından Türkiye harekete geçti. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, marketlerde 'Kinder' denetimine başladı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bulduğumuz yerlerde de ürüne el koyup, imhasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ekleme: 22.04.2022 - 17:18 Güncelleme: 22.04.2022 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı: İmha ediyoruz
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye'deki ürünlerde rastlanmadığını duyururken, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldığını bildirdi. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

Kararın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

MARKETTE TESPİT EDİLEN ÜRÜNE EL KONULDU

Toplam 750 kişiden oluşan gıda denetim ekipleri, marketleri dolaştı ve raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri ile kodlarını kontrol etti.

Ekipler bir markette, toplatılma kararı bulunan ürüne rastladı. Market sahibine konuyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, ürüne ise el koydu.

'750 DENETÇİMİZLE SAHADAYIZ'

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ürünlerin satış zincirini takip ederek market market gezdiklerini ifade etti. Tespit edilen ürünlere el koyduklarına değinen Karaca, 'Avrupa'da alarm veren Salmonella bakterisi taşıyan ürünlerle ilgili geri bildirimlerle beraber, 2 partide sıkıntı olduğunun tespit edilmesiyle beraber bakanlık olarak harekete geçtik. Firmadan geri izlenmeler yapılarak, nerelere ürün verilmiş, ne yapılmış noktaları belirledik. Ürünlerle ilgili toplatma kararı verildi ve firmaya da tebliğ edildi. Onun akabinde de biz İstanbul olarak, 750 denetçimizle sahada ürünle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bulduğumuz yerlerde de ürüne el koyup, imhasını gerçekleştiriyoruz. Firma da aynı şekilde toplatma ve geri çekme işlemlerine başladı' dedi.

KİNDER TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kinder Türkiye'den de kararla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, 'Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, Belçika menşeili L329R03 ve L336R03 parti nolu Kinder Schoko-Bons ürünleri Avrupa Birliği'nden gelen bildirime istinaden tedbiren geri çağrılmaktadır. Bahse konu olan ürünlerin Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithalatı ve satışı yapılmamaktadır. Türkiye'de ithal edip satışa sunduğumuz ürünlerimizin Bakanlık tarafından yapılan analizlerle tüketim için güvenli oldukları teyit edilmiştir. Geri çağırma kapsamında olan bu ürünlerin, yurt dışı yolcu beraberi veya farklı yollarla alınmış olma ihtimaline karşın, tüketicilerimizden tedbir amaçlı bu ürünleri tüketmemeleri, her türlü soru ve önerileri için adresinden, Ferrero Türkiye tüketici hattından bize ulaşabileceklerini saygı ile kamuoyu ile paylaşırız' denildi.

Gezi Parkı davası ertelendi
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ders niteliğinde mesaj!
Halk TV yorumcusu Levent Gültekin'in Abdullah Gül yalanı patladı! Bekir Ağırdır bizzat yalanladı...
Hain saldırıların arkasından Canan Kaftancıoğlu'nun destek verdiği MLKP terör örgütü çıktı
Baykal'ın profesör kızından Kılıçdaroğlu'na dost uyarısı...
Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerimizin intikamı alındı! MSB duyurdu...
TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırının aylar öncesinden planlandığı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan: Terör örgütünün son çırpınışları!
CHP'li meclis üyesinden milyonluk vurgun! Gözaltına alındı...
Zelenskiy'den dikkat çeken referandum açıklaması: Rusya hazırlık yapıyor
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu’'nun iddialarına açıklama!
Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden havanlı saldırı! 6 özel harekat polisi yaralandı
Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hesap verecek! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!
Temel fıkrası değil bu! CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kendi sosyal tesislerinde yemekten zehirlendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gündeme dair önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?
Başak Cengiz davasında flaş gelişme! Üst kurul raporu ‘cezai ehliyeti tam’ dedi
Macron'un emekli maaşı vaadiyle Türkiye'yi aşağılamaya çalışan Şirin Payzın'a rakamlarla yanıt
Sokak köpeklerini çöpe attılar! İYİ Partili belediyede vicdansızlık
İkinci el araç alacaklara önemli uyarı!

İkinci el araç alacaklara önemli uyarı!

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı: İmha ediyoruz

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı: İmha ediyoruz

Bayramda fiyatlar tavan yaptı! 500 liraya yükseldi

Bayramda fiyatlar tavan yaptı! 500 liraya yükseldi

Daha neler göreceğiz! Mikrodalga fırın cinayete teşebbüs etti

Daha neler göreceğiz! Mikrodalga fırın cinayete teşebbüs etti

İnsanların uğruna milyonlarca dolar harcadığı NFT'nin Türkçe karşılığı belirlendi!

İnsanların uğruna milyonlarca dolar harcadığı NFT'nin Türkçe karşılığı belirlendi!

51 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Orada yakalandı

51 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Orada yakalandı