Putin'den 'Zelenskiy ile görüşürüm' mesajı: Şartlarımı kabul ederse neden olmasın

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırılarında yaklaşık iki ay geride kaldı. İstanbul'da olmak üzere birçok kez resmi olarak görüşen iki ülke heyetleri, henüz bir barış anlaşması imzalamadı.İstanbul'daki müzakerelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında da bir görüşme olabileceği ifade edilmişti.Putin konuya ilişkin Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e yaptığı açıklamada, şartlarının kabul edilmesi ve somut adımlar atılması karşılığında Zelenskiy ile görüşebileceğini söyledi.PUTİN'İN 'BARIŞ' İÇİN UKRAYNA'DAN TALEPLERİRusya, Ukrayna ile kalıcı barışın sağlanması için aşağıdaki maddelerin hayata geçmesini şart koşmuştu:- Ukrayna'nın NATO konusunda tarafsızlık ilan etmesi ve anayasasını bu şekilde düzenlemesi- Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması- Bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Luhansk devletlerinin, hak iddia ettiği sınırlar çerçevesinde tanınması- Ukrayna'da Ruslara, Rusçaya ve Rus kültürüne yönelik baskıların sona erdirilmesi- Ukrayna'nın tamamen silahsızlandırılması.