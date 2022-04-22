MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
MSB'den yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.