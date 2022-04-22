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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Ekleme: 22.04.2022 - 18:13 Güncelleme: 22.04.2022 - 18:19 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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