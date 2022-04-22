MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.