Mimar Basak Cengiz'i Samuray Kiliciyla Öldüren Saniga Agirlastirilmis Müebbet

Atasehir’de 9 Kasim 2021 tarihinde 28 yasindaki mimar Basak Cengiz’i yolda yürüdügü sirada samuray kiliciyla öldüren Can Göktug Boz’un(27), "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan agirlastirilmis müebbet hapis talebiyle yargilandigi dava karar baglandi.Anadolu 4. Agir Ceza Mahkemesi’nde görülen tutuklu sanik Can Göktug Boz, Diyarbakir E Tipi Kapali Ceza Infaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilisim Sistemi (SEGBIS) ile baglanirken, Basak Cengiz’in ailesi ve taraf avukatlari salonda hazir bulundu.Cezai ehliyeti tam çiktiMahkeme baskani, sanigin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadigina iliskin istenen nihai raporun Adli Tip Kurumu’ndan geldigini tutanaga geçirdi. Raporda, suçun islenis tarzi, suç isleme ve suça karsi kendini savunma mantigi, suç öncesi, esnasi ve sonrasi tutum ile davranislari gibi hususlarin degerlendirilmesi sonucu sanikta herhangi bir akil hastaligi veya zeka geriliginin saptanmadigi, akil sagliginin yerinde oldugu ve cezai sorumlulugunun tam oldugu belirtildi.Gelen rapora iliskin konusan sanik Can Göktug Boz, “Bir özel hastane doktoru benim beyin hücresindeki zararimdan dolayi ölebilecegimi söylemisti. Türkiye’de beyin hücrelerinde en çok zarari olan kisi olabilirim” dedi.‘En agir sekilde cezalandirilsin’Bunun üzerine söz alan Basak Cengiz’in babasi Avni Cengiz, “Sanigin en agir sekilde cezalandirilmasini istiyorum” dedi.Nisanlisi Mahir Mizrak da sanigin en agir sekilde cezalandirilmasini talep etti.Basak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz, “Sizin sordugunuz sorulari anlayarak cevap verebiliyor. Bu nasil bir hastaliktir ki hiçbir seyi unutmuyor. Zalimin geçmis yasantisinda ne oldugu ben ilgilendirmiyor. Yillarca plan kurup 1 metre kilicini kusanip pusu kurup, habersiz birine acimasizca saldiriyor. Seytan yaptirdi diyor. Madem seytanin lafini dinleyip can aliyor. Kendi neden hala yasiyor. Seytan kendini öldür diyor diye savunma yapmisti. Sira kendisine gelince seytani dinlemiyor. Kendi cani söz konusu oldugunda seytani bertaraf ediyor” dedi.Sanik suçunu itiraf ettigini belirten acili anne, “Basak Cengiz hayatinda örnek bir insandi. Bu dava sonucunda da örnek bir karar verilmesini talep ediyorum” dedi.Cengiz ailesinin avukati Mustafa Tirtir, sanigin akli dengesinin yerinde oldugunu söyleyerek, takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasini ve en agir sekilde cezalandirilmasini istedi. Sanik avukati da, “Tasarlamanin yasal unsurlari olusmamistir. Lehe olan hükümlerin uygulanmasini talep ederiz” dedi.Son sözü ve savunmasi sorulan sanik Can Göktug Boz ise, “Söyleyecek bir seyim yoktur” diye konustu.Mahkeme bir buçuk saat süren aranin ardindan kararini açikladi.Mahkeme heyeti, sanik Can Göktug Boz’u “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan agirlastirilmis müebbet hapse çarptirdi. Sanik ayrica, “silahla tehdit” ve “Atesli Silahlar ve Biçaklar ile Diger Aletler Hakkinda Kanun’a muhalefet” suçlarindan 5 yil hapisle cezalandirildi.