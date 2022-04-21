  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 15,99 - 16,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Koç Üniversitesi'nde korkunç taciz! Genç kız isyan etti: Okul yönetimi şikayetimi işleme koymadı

Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım şoke etti. Koç Üniversitesi öğrencisi genç kız Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir erkek öğrenci tarafından tacize uğradığını iddia etti. Genç kız taciz olayıyla ilgili korkunç bir gerçeği de açıklamalarına ekledi ve "Vücudumda rızam olmadan dokunulmuş her uzvumdan nefret etmemin disiplin kuruluna göre hiçbir önemi yok, 28 martta verdiğim şikayet dilekçesi daha işleme bile konulmamış." dedi.

Koç Üniversitesi'nde korkunç taciz! Genç kız isyan etti: Okul yönetimi şikayetimi işleme koymadı
Ekleme: 21.04.2022 - 23:45 Güncelleme: 22.04.2022 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
Koç Üniversitesi'nde korkunç taciz! Genç kız isyan etti: Okul yönetimi şikayetimi işleme koymadı
Üniversiteli kız korkunç taciz girişimini sosyal medyadan paylaştı. Taciz dehşeti Koç Üniversitesi'nde gerçekleşti. Üniversite öğrencisi bir kadın, bir erkek öğrenci tarafından tacize uğradığını iddia etti.

28 MART'TA OKUL YÖNETİMİNE DİLEKÇE VERDİ AMA...

Twitter'da 'Simge' adını kullanan kadın, üniversite yönetimine şikayet dilekçesi verdiğini ancak 28 Mart'ta verdiği dilekçenin hala işleme konmadığını söyledi.

'İŞLEME BİLE KONULMAMIŞ'

Tacize uğradığını iddia eden kadın, yaşadığı taciz sonrası psikolojik olarak büyük bir travma geçirdiğini belirtirken, üniversite yönetimine de isyan etti.

Genç kız şunları paylaştı: Koç Üniversitesi'nde cinsel saldırıya maruz kalıp 4,5 ay boyunca okula gidemeyip yemek yiyemeyip vücudumda rızam olmadan dokunulmuş her uzvumdan nefret etmemin disiplin kuruluna göre hiçbir önemi yok, 28 martta verdiğim şikayet dilekçesi daha işleme bile konulmamış.

Koç Üniversitesi'nde korkunç taciz! Genç kız isyan etti: Okul yönetimi şikayetimi işleme koymadı

Ben karşılaşırım korkusuyla okula bile gidemezken o kişi resim sergilerine gitmiş (İnstagramdan gördüğüm kadarıyla) ve okulda rahat rahat dolaşıyor.

OKUL GEÇTİĞİMİZ AY DA TACİZLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Koç Üniversitesi'nde bir grup kadın, önceki ay kampüs içinde yaşanan tacizleri protesto etmişti.
İşçi kamu çalışanı memur ve emeklilere zam sinyali! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarih vererek duyurdu
Koç Üniversitesi'nde korkunç taciz! Genç kız isyan etti: Okul yönetimi şikayetimi işleme koymadı
Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebeğin durumu nasıl? Sütanne Büşra Kayalı Durmaz’dan Nisa bebek paylaşımı
Elon Musk'dan Twitter hamlesi! Para hazır
Bakan Karaismailoğlu 'Gün sayıyoruz' diyerek duyurdu! Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu Ağustos'ta açılıyor
Bakan Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nda Yunanistan'a 'dostluk eli' mesajı verdi
Meral Akşener: Selvi Hanım'ın işi zor Kılıçdaroğlu müsaade ederse faturasını ödeyeyim
Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi
21 Nisan 2022 koronavirüs tablosu
Irak'a Pençe-Kilit Notası!
Rusya'dan Kamala Harris ve Mark Zuckerberg için yaptırım kararı
Borsadan tarihi kapanış! Tüm zamanların rekoru...
Akşener 'HDP' tepkilerine kulak kapatmayı sürdürüyor: 'Beni yan yana görmediniz ki' savunması
Bakanlık duyurdu: Beş PKK'lı daha öldürüldü
ABD'den Ukrayna'ya askeri destek paketi!
Bekir Bozdağ: Gaziosmanpaşa ve Bursa saldırıları terör saldırısı
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu EYP'li saldırıya tepki: Bizi yolumuzdan döndüremezler...
Son Dakika Haberi: Tarım Bakanlığı'ndan FLAŞ 'Kinder' açıklaması: Toplatma kararı çıktı
Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?
Ramazan Hristiyanlık propagandası! Çocuk parkına İncil ve Hristiyanlığı öven kitaplar bıraktılar!
Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme

Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme

Koparmanın cezası 110 bin lira: 'Ağlayan gelin' yaklaşık 20 gün yaşıyor

Koparmanın cezası 110 bin lira: 'Ağlayan gelin' yaklaşık 20 gün yaşıyor

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisinde o oranlar her geçen gün...

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisinde o oranlar her geçen gün...

Sıcaklıklar yurt genelinde yükseliyor! 35 dereceyi bulacak!

Sıcaklıklar yurt genelinde yükseliyor! 35 dereceyi bulacak!

Diyanet'ten 'umre' açıklaması

Diyanet'ten 'umre' açıklaması

Bakan Kirişci o tarihlere dikkat çekti! Yasaklanacak

Bakan Kirişci o tarihlere dikkat çekti! Yasaklanacak