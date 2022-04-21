Koç Üniversitesi'nde korkunç taciz! Genç kız isyan etti: Okul yönetimi şikayetimi işleme koymadı

Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım şoke etti. Koç Üniversitesi öğrencisi genç kız Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir erkek öğrenci tarafından tacize uğradığını iddia etti. Genç kız taciz olayıyla ilgili korkunç bir gerçeği de açıklamalarına ekledi ve "Vücudumda rızam olmadan dokunulmuş her uzvumdan nefret etmemin disiplin kuruluna göre hiçbir önemi yok, 28 martta verdiğim şikayet dilekçesi daha işleme bile konulmamış." dedi.

Üniversiteli kız korkunç taciz girişimini sosyal medyadan paylaştı. Taciz dehşeti Koç Üniversitesi'nde gerçekleşti. Üniversite öğrencisi bir kadın, bir erkek öğrenci tarafından tacize uğradığını iddia etti.28 MART'TA OKUL YÖNETİMİNE DİLEKÇE VERDİ AMA...Twitter'da 'Simge' adını kullanan kadın, üniversite yönetimine şikayet dilekçesi verdiğini ancak 28 Mart'ta verdiği dilekçenin hala işleme konmadığını söyledi.'İŞLEME BİLE KONULMAMIŞ'Tacize uğradığını iddia eden kadın, yaşadığı taciz sonrası psikolojik olarak büyük bir travma geçirdiğini belirtirken, üniversite yönetimine de isyan etti.Genç kız şunları paylaştı: Koç Üniversitesi'nde cinsel saldırıya maruz kalıp 4,5 ay boyunca okula gidemeyip yemek yiyemeyip vücudumda rızam olmadan dokunulmuş her uzvumdan nefret etmemin disiplin kuruluna göre hiçbir önemi yok, 28 martta verdiğim şikayet dilekçesi daha işleme bile konulmamış.Ben karşılaşırım korkusuyla okula bile gidemezken o kişi resim sergilerine gitmiş (İnstagramdan gördüğüm kadarıyla) ve okulda rahat rahat dolaşıyor.OKUL GEÇTİĞİMİZ AY DA TACİZLE GÜNDEME GELMİŞTİKoç Üniversitesi'nde bir grup kadın, önceki ay kampüs içinde yaşanan tacizleri protesto etmişti.