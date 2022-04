İşçi kamu çalışanı memur ve emeklilere zam sinyali! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarih vererek duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapılacağını açıklarken yeni düzenleme için tarih verdi. Aralık ayında da asgari ücrete ilişkin çalışanları koruyacak bir seviye belirleneceğini söyleyen Bilgin, Biz Türkiye'nin her alanında ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevli olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi ziyarette bulunmak için Isparta'ya geldi. Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, burada açıklamada bulundu.'BİZİM DEVLET ANLAYIŞIMIZ MİLLETLE BİRLİK OLMAKTIR'Bakan Bilgin, 'Bugün burada ağırlıklı olarak işçi kardeşlerimiz var. Çalışanlarımız, memurlarımız var. Aramızda emekliler var. Bütün bunlar, bu gruplar bizim çalışma hayatımızın en önemli sosyal ortaklarıdır. Biz Türkiye'nin her alanında ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevli olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz' dedi..Bakan Bilgin, çalışma hayatının bir başka yönünün de çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:'Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl hem kamu çalışanlarıyla hem işçilerimizle iki büyük toplu sözleşme yaptık. Bu toplu sözleşmelerde çalışanlarımıza geniş haklar sunduk. Daha önce hiçbir toplu sözleşme maddesine konmayan hakları koyduk. Bu talebi gerçekleştirdiğimiz emekçilerimizin beklentilerini karşıladığımız için mutluyuz.'.TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİEnflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçilerimiz, kamu çalışanları, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeleri yapacaklarını kaydeden Bakan Bilgin, 'Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya getirmiştik.''Ayrıca yüzde 30'un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirildi. Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi yapacağımızın şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum. ''Asgari ücreti önümüzdeki aralıkta yeniden gündeme alırsak o tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim' dedi..BAYRAM İKRAMİYESİNİ DUYURMUŞTUArtış konusunda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.3600 EK GÖSTERGE YOLDABaşkan Erdoğan 3600 ek göstergeye ilişkin 'Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 Ek Gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum.' dedi.