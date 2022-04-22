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Beyaz Gazete
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İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatları gerçekleştirildi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ekleme: 22.04.2022 - 14:06 Güncelleme: 22.04.2022 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatları gerçekleştirildi!Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatları gerçekleştirildi!

Cumhurbaşkanlığo Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik' dedi

İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatları gerçekleştirildi!
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