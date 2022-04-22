İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı: İBB PKK'lı personeli apar topar işten attı

İçişleri Bakanlığı, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili geçtiğimiz aylarda özel bir teftiş başlatmıştı. Tüm yönleriyle soruşturulan konu hakkında bakanlıktan yapılan açıklamada, İBB'deki işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği vurgulanmıştı.SORUŞTURMANIN ARDINDAN APAR TOPAR PKK'LILARI İŞTEN ATTILARSoruşturma sonrasında İBB yönetimi, terör iltisaklı personellerden bazılarını apar topar görevden uzaklaştırdı.Terör örgütü PKK adına sözde barış bildirisine imza atan Veysi Altıntaş isimli zanlının, memurluktan atıldıktan hemen sonra İBB tarafından güvenlik soruşturması yapılmadan iştirak şirketi BİMTAŞ'ta (Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. AŞ.) işe alındığı ve İçişleri Bakanlığının soruşturmasının ardından apar topar işten çıkarıldığı ortaya çıktı.