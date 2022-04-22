Hollanda Başbakanı ile kritik temas! Başkan Erdoğan, İstanbul Süreci'nin önemine dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya Ukrayna savaşı ile ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan, savaşın bitmesinde İstanbul sürecinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya Ukrayna savaşı ile ikili ilişkiler ele alındı.Görüşmede Rusya Ukrayna savaşı ile ikili ilişkiler ele alındı.Başkan Erdoğan, savaşın bitmesine İstanbul sürecinin önemine vurgu yaptı.