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Beyaz Gazete
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Hollanda Başbakanı ile kritik temas! Başkan Erdoğan, İstanbul Süreci'nin önemine dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya Ukrayna savaşı ile ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan, savaşın bitmesinde İstanbul sürecinin önemine vurgu yaptı.

Hollanda Başbakanı ile kritik temas! Başkan Erdoğan, İstanbul Süreci'nin önemine dikkat çekti
Ekleme: 22.04.2022 - 19:24 Güncelleme: 22.04.2022 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
Hollanda Başbakanı ile kritik temas! Başkan Erdoğan, İstanbul Süreci'nin önemine dikkat çekti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya Ukrayna savaşı ile ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede Rusya Ukrayna savaşı ile ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Erdoğan, savaşın bitmesine İstanbul sürecinin önemine vurgu yaptı.
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Hollanda Başbakanı ile kritik temas! Başkan Erdoğan, İstanbul Süreci'nin önemine dikkat çekti
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