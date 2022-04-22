  • USD: 14,71 - 14,73
  • EURO: 15,90 - 15,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Halk TV yorumcusu Levent Gültekin'in Abdullah Gül yalanı patladı! Bekir Ağırdır bizzat yalanladı...

"Bekir Ağırdır anket koydu parti liderlerinin önüne. Abdullah Gül %60 ile kazanıyor diye” diyen Halk Tv yorumcusu Levent Gültekin’i Bekir Ağırdır yalanladı.

Halk TV yorumcusu Levent Gültekin'in Abdullah Gül yalanı patladı! Bekir Ağırdır bizzat yalanladı...
Ekleme: 22.04.2022 - 15:41 Güncelleme: 22.04.2022 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
Halk TV yorumcusu Levent Gültekin'in Abdullah Gül yalanı patladı! Bekir Ağırdır bizzat yalanladı...
Haly Tv yorumcusu  Levent Gültekin, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde KONDA Araştırma'nın sahibi Bekir Ağırdır'ın Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 liderin önüne anket koyduğunu iddia etti.

Bir programa konuk olan Gültekin, "Bekir Ağırdır anket koydu parti liderlerinin önüne. Abdullah Gül yüzde 60 ile kazanıyor diye. Erdoğan neden Abdullah Gül’e helikopter göndermek zorunda kaldı? Neden bir gece bir muhalefet partisi karar değiştirdi?" ifadelerini kullandı.

"NE BİZDEN BÖYLE ARAŞTIRMA İSTENDİ NE DE BİZ YAPTIK"

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise iddia üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak Gültekin'i yalanladı. Ağırdır "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Abdullah Gül'ün adalylık iddiaları Levent Gültekin'in Cüneyt Özdemir ile arasında da gerginliğe sebep oldu. Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili iddialarda bulunan Levent Gültekin'e Cüneyt Özdemir tepki gösterince ikili arasında sert tartışma çıktı.

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Halk Tv’nin bir numaralı (ki çok izleniyor harbiden başarılı) programcısı Levent Gültekin, Abdullah Gül’ün adaylığını destekliyor musun soruma, çaktırmadan reklamını mı yapıyorsun?’ imalarıma, ‘Hayır’ bile diyemiyor. Eveliyor, geveliyor… E hayırlı işler kardeşim. Allah kavuştursun..” ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ders niteliğinde mesaj!
Hain saldırıların arkasından Canan Kaftancıoğlu'nun destek verdiği MLKP terör örgütü çıktı
Halk TV yorumcusu Levent Gültekin'in Abdullah Gül yalanı patladı! Bekir Ağırdır bizzat yalanladı...
Baykal'ın profesör kızından Kılıçdaroğlu'na dost uyarısı...
Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerimizin intikamı alındı! MSB duyurdu...
TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırının aylar öncesinden planlandığı ortaya çıktı
Başkan Erdoğan: Terör örgütünün son çırpınışları!
CHP'li meclis üyesinden milyonluk vurgun! Gözaltına alındı...
Zelenskiy'den dikkat çeken referandum açıklaması: Rusya hazırlık yapıyor
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu’'nun iddialarına açıklama!
Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerden havanlı saldırı! 6 özel harekat polisi yaralandı
Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hesap verecek! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor!
Temel fıkrası değil bu! CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kendi sosyal tesislerinde yemekten zehirlendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gündeme dair önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?
Başak Cengiz davasında flaş gelişme! Üst kurul raporu ‘cezai ehliyeti tam’ dedi
Macron'un emekli maaşı vaadiyle Türkiye'yi aşağılamaya çalışan Şirin Payzın'a rakamlarla yanıt
Sokak köpeklerini çöpe attılar! İYİ Partili belediyede vicdansızlık
Teravih treni ile gönülleri fetheden imam Mahmut Eroğlu konuştu: Bu çocuklar 50 sene sonra teravih treninden bahsedecek
Kılıçdaroğlu'nun 'karanlıkta oturma' tiyatrosu da çöktü! Selvi hanımın üstündeki kazağın fiyatı dudak uçuklattı!
Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme

Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme

Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobiller ve fiyatları

Türkiye'de satılan tüm elektrikli otomobiller ve fiyatları

14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

İŞKUR ilanları tek tek yayınladı: 100 bini aşkın işçi aranıyor! O meslekler belli oldu

İŞKUR ilanları tek tek yayınladı: 100 bini aşkın işçi aranıyor! O meslekler belli oldu

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi

Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi