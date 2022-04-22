Halk TV yorumcusu Levent Gültekin'in Abdullah Gül yalanı patladı! Bekir Ağırdır bizzat yalanladı...

Haly Tv yorumcusu Levent Gültekin, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde KONDA Araştırma'nın sahibi Bekir Ağırdır'ın Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 liderin önüne anket koyduğunu iddia etti.Bir programa konuk olan Gültekin, "Bekir Ağırdır anket koydu parti liderlerinin önüne. Abdullah Gül yüzde 60 ile kazanıyor diye. Erdoğan neden Abdullah Gül’e helikopter göndermek zorunda kaldı? Neden bir gece bir muhalefet partisi karar değiştirdi?" ifadelerini kullandı."NE BİZDEN BÖYLE ARAŞTIRMA İSTENDİ NE DE BİZ YAPTIK"KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise iddia üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak Gültekin'i yalanladı. Ağırdır "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" ifadelerini kullandı.Öte yandan Abdullah Gül'ün adalylık iddiaları Levent Gültekin'in Cüneyt Özdemir ile arasında da gerginliğe sebep oldu. Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili iddialarda bulunan Levent Gültekin'e Cüneyt Özdemir tepki gösterince ikili arasında sert tartışma çıktı.Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Halk Tv’nin bir numaralı (ki çok izleniyor harbiden başarılı) programcısı Levent Gültekin, Abdullah Gül’ün adaylığını destekliyor musun soruma, çaktırmadan reklamını mı yapıyorsun?’ imalarıma, ‘Hayır’ bile diyemiyor. Eveliyor, geveliyor… E hayırlı işler kardeşim. Allah kavuştursun..” ifadelerine yer verdi.