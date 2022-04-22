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Hain saldırıların arkasından Canan Kaftancıoğlu'nun destek verdiği MLKP terör örgütü çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da Ceza İnfaz Kurumu personellerini ve İstanbul'da TÜGVA'yı hedef alan saldırıları MLKP ve DKP-BÖG terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren ve PKK'ya taşeronluk yapan MLKP terör örgütü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun büyük desteğini alıyor. Terör örgütü MLKP ile ilişkisini gizlemeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından MLKP'nin kurucusu Hasan Ocak'a selam göndermiş, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan ve MLKP ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan eylemcilere sahip çıkmıştı.

Hain saldırıların arkasından Canan Kaftancıoğlu'nun destek verdiği MLKP terör örgütü çıktı
Ekleme: 22.04.2022 - 16:34 Güncelleme: 22.04.2022 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Hain saldırıların arkasından Canan Kaftancıoğlu'nun destek verdiği MLKP terör örgütü çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV canlı yayınında Bursa'da Ceza İnfaz Kurumu personellerini ve İstanbul'da TÜGVA'yı hedef alan saldırılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BAKAN SOYLU EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREN ÖRGÜTLERİ AÇIKLADI
Saldırıların faillerinin tespit edildiğini açıklayan Soylu, 'İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki ve İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DKP-BÖG terör örgütleri gerçekleştirdi.' dedi.

Bakan Soylu'nun saldırıları MLKP ve DKP-BÖG terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından akıllara MLKP terör örgütüyle yakın ilişki içinde olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geldi. Geçtiğimiz sene Türkiye Gençlik Vakfı'na karşı başlatılan provokasyonlarda başrolde olan ve TÜGVA karşıtı açıklamalarıyla vatandaşı kışkırtmaya çalışan Kaftancıoğlu, '39 ilçe başkanımızla orada olacağız. Halk mı büyük 3-5 kişi mi? Göreceğiz!' paylaşımının ardından Büyükada'ya gitmişti. Burada provokatif açıklamalar yapan Kaftancıoğlu, hukuksuzluğa müdahale eden polisi hedef almıştı.

Hain saldırıların arkasından Canan Kaftancıoğlu'nun destek verdiği MLKP terör örgütü çıktı

KAFTANCIOĞLU'NUN MLKP BAĞLANTISI
Örgütle bağlantısını gizlemeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından MLKP'nin kurucusu Hasan Ocak'a selam göndermişti. Kaftancıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan ve MLKP ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan eylemcilere de sahip çıkmıştı.
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