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Gökbey'den güzel haber: TUSAŞ'la görüşmeler başladı, filoya katılıyor

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'ın geliştirdiği Gökbey helikopterini "hava ambulansı" olarak hizmete alacak. Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında acil tedavi ihtiyacı bulunan binlerce hastanın imdadına yetişen ambulans helikopterler, yakın zamanda "yerli" imzaya kavuşacak.

Ekleme: 22.04.2022 - 13:28 Güncelleme: 22.04.2022 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
Gökbey'den güzel haber: TUSAŞ'la görüşmeler başladı, filoya katılıyorSağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Gökbey helikopterini yakın zamanda "hava ambulansı" olarak hizmete alacak.

Halihazırda faaliyetlerini hizmet alımı şeklinde yürüten ambulans helikopterler için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, bu hizmetin tamamen devlet eliyle, yerli imkanlarla verilmesi amacıyla TUSAŞ ile görüşmelere başladı.

Bu kapsamda TUSAŞ tarafından geliştirilen Gökbey helikopterinin hava ambulans filosuna dahil edilmesi planlanıyor.

Gökbey helikopterinin tıbbi ekibi de Sağlık Bakanlığı personelinden oluşturulacak.

Bunun için kapsamlı bir eğitim modülü hazırlayan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, personele eğitim verilmesine yönelik planlamalara başlayacak.

Hava ambulanslarıyla bugüne kadar elde edilen tecrübelerin aktarılacağı eğitimlerde, sağlık personeline, en çok taşınan yetişkin, yenidoğan ve pediatrik yaş gruplarının durumları ve sevk süreçleri hakkında bilgi verilmesi öngörülüyor.

Helikopter ambulanslar 38 binden fazla hastayı taşıdı

Sağlık Bakanlığı, 2008'de hizmete alınan helikopter ambulanslar aracılığıyla bugüne kadar 38 bin 387 hastayı taşıdı. Ayrıca 1041 organ nakli de helikopter ambulanslar aracılığıyla gerçekleştirildi.

Şu an 12 kentte konuşlu helikopter ambulanslar, uçabilecekleri mesafedeki tüm iller arasında hastaların en uygun sağlık merkezine naklini sağlayarak 81 ilin ihtiyacını karşılıyor.

Türk vatandaşı hastalar için dünyanın dört bir yanına uçuyor

Öte yandan, 2010'da devreye alınan uçak ambulanslar, yurt içinde 14 bin 870, yurt dışında ise 1137 olmak üzere toplam 16 bin 7 hastaya hizmet verdi, 813 organın da nakil bekleyen hastalara yetiştirilmesini sağladı.

Türk vatandaşı hastaların yurt dışından uçak ambulansla en fazla getirildiği ülkeler, sırasıyla Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Fransa, Kosova ve Irak oldu.
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