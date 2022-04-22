Filipinler’de heyelandan kaçmak için buzdolabına saklandı!

Filipinler'de etkisini gösteren fırtına Megi, peşinde yağış ve toprak kaymalarını da getirerek 170'den fazla can kaybına sebep olmuştu.Leyte eyaletinde yer alan Baybay kentinde yaşayan CJ Jasme (11) ise heyelandandan kurtulmak için adeta yaşam mücadelesi vardı.Heyelanda evleri etkilenen çocuk, çareyi buzdolabına saklanmakta buldu.Çocuk arama-kurtarma ekiplerince bir nehir kenarında bulunurken, yaklaşık 20 saat boyunca buzdolabının içinde kaldığı tespit edildi. Yetkililer, çocuğun bir bacağının kırık, bilincinin yerinde olduğunu belirtti.Polis memuru Jonas Etis ise çocuğun arama-kurtarma ekibine ilk söylediği şeyin 'Acıktım' olduğunu aktardı.Polis tarafından yapılan açıklamada ise çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu, annesi ile küçük kardeşinin hala kayıp olduğu ve babasının hayatını kaybettiği ifade edildi.Filipinler'de etkili olan Megi tropikal fırtınası nedeniyle 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etti. Felaketlerin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.