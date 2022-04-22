  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 15,99 - 16,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Filipinler’de heyelandan kaçmak için buzdolabına saklandı!

Megi tropik fırtınasının neden olduğu heyelana karşı direnen 11 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmasıyla 20 saatin sonunda kurtulabildi.

Ekleme: 22.04.2022 - 11:25 Güncelleme: 22.04.2022 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Filipinler’de heyelandan kaçmak için buzdolabına saklandı!Filipinler'de etkisini gösteren fırtına Megi, peşinde yağış ve toprak kaymalarını da getirerek 170'den fazla can kaybına sebep olmuştu.

Leyte eyaletinde yer alan Baybay kentinde yaşayan CJ Jasme (11) ise heyelandandan kurtulmak için adeta yaşam mücadelesi vardı.

Buzdolabına saklandı
Heyelanda evleri etkilenen çocuk, çareyi buzdolabına saklanmakta buldu.

20 saat sonra bulundu
Çocuk arama-kurtarma ekiplerince bir nehir kenarında bulunurken, yaklaşık 20 saat boyunca buzdolabının içinde kaldığı tespit edildi. Yetkililer, çocuğun bir bacağının kırık, bilincinin yerinde olduğunu belirtti.

İlk isteği yemek oldu
Polis memuru Jonas Etis ise çocuğun arama-kurtarma ekibine ilk söylediği şeyin 'Acıktım' olduğunu aktardı.

Babası heyelanca can verdi, annesiyle kardeşi kayıp
Polis tarafından yapılan açıklamada ise çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu, annesi ile küçük kardeşinin hala kayıp olduğu ve babasının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filipinler’de heyelandan kaçmak için buzdolabına saklandı!

Milyonlarca kişi evinden oldu
Filipinler'de etkili olan Megi tropikal fırtınası nedeniyle 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etti. Felaketlerin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Başak Cengiz davasında flaş gelişme! Üst kurul raporu ‘cezai ehliyeti tam’ dedi
Macron'un emekli maaşı vaadiyle Türkiye'yi aşağılamaya çalışan Şirin Payzın'a rakamlarla yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bombalı saldırılarla ilgili açıklama: Failleri tespit ettik
Sokak köpeklerini çöpe attılar! İYİ Partili belediyede vicdansızlık
Teravih treni ile gönülleri fetheden imam Mahmut Eroğlu konuştu: Bu çocuklar 50 sene sonra teravih treninden bahsedecek
Kılıçdaroğlu'nun 'karanlıkta oturma' tiyatrosu da çöktü! Selvi hanımın üstündeki kazağın fiyatı dudak uçuklattı!
Bu olursa ortalık yangın yerine döner! Ukrayna duyurdu: Orayı yakın zamanda vuracağız
CHP'li İmamoğlu yine başkasının projesine çöktü!
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sözleşme numarasını öğrenebilirsem faturasını ben ödeyeceğim
The Economist, Türkiye ile Afrika ilişkilerini kaleme aldı
Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak açıklama! ABD savaş başlamadan önce bunu yapmış...
MİT'ten HDP'nin sırtını dayadığı teröristlere operasyon
Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı Gezi Parkı davasında 'karar' duruşması!
Emre Yıldır'a 9 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu için 26 yıl hapse mahkum edilen ve cezaevine giren Vedat Tarhan tahliye edildi
Sebze ve meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
Filistin'de zulüm devam ediyor: İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha düzenledi
Trabzon'da dehşet! Azerbaycanlı koca, eşinin kafasına sıktı!
Fransa’nın tek derdi başörtüsü! Le Pen: İslamcılıkla mücadele edeceğim...
Kiev'de hayat normale dönüyor
Casus savcı davasında şok detay; Örgütteki kod ismi Mikail-Angel! 42 yıl hapsi isteniyor!
Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme

Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme

Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Mart ayında tarihi fark

Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Mart ayında tarihi fark

14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

Sıcaklıklar yurt genelinde yükseliyor! 35 dereceyi bulacak!

Sıcaklıklar yurt genelinde yükseliyor! 35 dereceyi bulacak!

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi

Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi