Fatih Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun oluşturmaya çalıştığı eylem manipülasyondur

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu açıkladı.Bu rakamın toplam abone içinde yüzde 0.6 olduğunu belirten Dönmez, ''Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır'' dedi.AYRINTILAR GELİYOR...