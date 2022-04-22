Fahrettin Koca'dan 'maske zorunluluğu' açıklaması!
Maske yasağı kalkacak mı? Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. 'Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok' gibi düşünmemeliyiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
MASKESİZ GÜNLERE DÖNÜLECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz." dedi.
TOPLANTI NEDEN ERTELENDİ?
Sağlık Bakanı Koca "Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi." dedi.
MASKESİZ GÜNLERE DÖNÜLECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz." dedi.
TOPLANTI NEDEN ERTELENDİ?
Sağlık Bakanı Koca "Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi." dedi.