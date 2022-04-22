Eski Menemen Belediye Başkanı'nın açıklamaları CHP'yi karıştırdı: İhale talimatını Kılıçdaroğlu verdi

CHP'nin eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy yolsuzluk nedeniyle 8 ay tutuklu kalmıştı. Aksoy partisinden de istifa ederek ayrılmıştı. Bu skandalın ardından ortaya dökülenler ise şoke edecek cinsten. Aksoy başına gelenlerden parti yönetimini sorumlu tuttu.'ESKİ BAŞKANIN ÜZERİNE GİTME' TALİMATIAksoy, Seyrek'teki dev ihale öncesi partisinden iki İzmir milletvekilinin kendisine 'açık ihale değil, pazarlık usulü bir ihale' yapması için baskıda bulunduğunu ancak kendisinin kabul etmediğini öne sürmüştü. Eski belediye başkanı döneminde de 172 adet gayrimenkulle ilgili de usulsüzlük tespit ettiğini öne süren Aksoy, ancak yine CHP milletvekilleri tarafından 'eski başkanın üzerine gitme' diye baskıya uğradığını iddia etmişti.GÖREVDEN ALINAN AKSOY: BANA KUMPASI PARTİM KURDUBu büyük skandalı itiraf eden Aksoy'un açıklamaları sonrası CHP'nin iki İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Atilla Sertel geçtiğimiz günlerde bir video mesajla Aksoy'a yanıt verdi ve iddiaları reddederek ispatlanmasını istedi. Özkan, şantaja devam etmesi halinde Aksoy hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da söyledi.İşte Özkan'ın bu açıklamaları işlerin iyice kızışmasına neden oldu. Aksoy, Özkan ve Sertel'e yeni bir video mesajla karşılık verdi. Aksoy, sosyal medya hesabından 'Birkaç gün önce Kanaltürk'ü Fetöye satan milletvekili ile Atilla Sertel'in yaptığı açıklamaya verdiğim cevabı sizler ile paylaşmak istiyorum' diyerek bir video yayınladı. Videoda çarpıcı suçlamalar yer aldı.Özkan ve Sertel'in çok kötü bir üslupla yanıt verdiğini belirten Aksoy, 'Bir defa ben isim kullanmamıştım. Ben isim vermeme rağmen neden Kanaltürk'ü FETÖ'ye satan Özkan bu kadar üzerine alındı? Demek ki yarası vardı' dedi. Kendisi için 'eski belediye başkanı' olarak nitelemelerine de tepki gösteren Aksoy, hukuken hâlâ belediye başkanı olduğunu söyledi. Şantaj iddialarını da reddeden Aksoy, CHP'li vekillerin 'Genel başkana söyleyeceğim' demesinden sonra panikle böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarını iddia etti.İŞTE AKSOY'UN SON AÇIKLAMALARI!'31 Mart seçimlerinden sonra Tuncay Özkan ve bir milletvekiliyle birlikte Menemen Belediyesi'ne geldi. İstanbul'un eski il başkanı olduğunu söyleyen biri de vardı. Belediyede makam katına çıkarken Özkan, 'Makam katında konuşmayalım, başka bir odada konuşalım' dedi. Ayrıca telefonların da içeriye alınmamasını ya da uçak moduna alınmasını istedi. Bir genel başkan yardımcısı neden bunları ister? Biz bunları yaptık.BUNLAR GENEL BAŞKANIN TALİMATI!Odaya girdikten sonra da bana söylenen şu oldu: 'AND adında bir asansör firması var. Bu firmayla sözleşme yapacaksınız. 2- Güneş adında bir medya şirketi var bunlarla sözleşme yapacaksınız. Bunlar genel başkanın talimatı.'Bir genel başkan böyle bir talimat verir mi? Benim tanıdığım başkan vermez. Bu konuşma sırasında da Seyrek'teki yerlerle alakalı sorular sordu. Bundan sonra da devreye bir takım adamlar sokularak, rezidanslara davet edilerek, orada açık ihaleyle değil pazarlık usulüyle 6-7 firmaya bunların dağıtılması yönünde dayatmalarda bulundu. Ben bunların hiçbirini kabul etmedim. Benim hapse girmemin temel unsurlarından biri budur. Belediyeler rant kapısı değildir. Bunun temel felsefesi sen beni gör bir sonraki seçimlerde ben seni aday göstereyim…'MAHKEMEYE GİDİLİRSE KAYITLARI SUNARIMEğer mahkemeye gidilirse o kayıtları mahkemeye sunarım. Ben cezaevine girip çıktıktan sonra ilk mahkemede, o medya patronu benim hakkımda haber yaptırırken kullandığı fotoğraf, tutuklanırken çekilen fotoğraftır. Haysiyet cellatlığı yapmıştır.Biz Menemen'in AKP'den 10 bin oy farkla kazandık. Mücadeleyle kazandık. Sonra ne oldu? Serdar Aksoy belediye başkanı olarak size rant kapısı açmak zorunda mı? Şimdi Menemen'de durum nedir hiç vicdanın sızladı mı?15 Temmuz'da darbe yapmak isteyen, pilot olan, terörist olarak müebbet hapis cezası almış birinin biraderi şimdi vekil olarak oturuyor. Sizin vicdanınız sızlamıyor. Siz sadece Atatürkçülüğü banknotların arkasındaki Atatürk zannediyorsunuz.'