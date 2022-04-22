Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları ve lekeleri de yakından takip ediyor.Güneş lekeleri, yıldızın fotosfer diye de bilinen ve genellikle ışık küre diye anılan en dış katmanında meydana geliyor.Bu lekelerin sıcaklığı, çevresiyle karşılaştırıldığında daha düşük olduğu için teleskop gözlemlerinde karanlık lekeler halinde görünüyor.Güneş'in yüzeyinde iki yeni devasa leke grubu ortaya çıktı. Gruplardaki bazı lekelerin boyutunun Dünya'dan büyük olduğu belirlendi. Söz konusu aktif gruplara AR2993 ve AR2994 adı verildi.Lekelerde meydana gelen patlamalar, uzaya radyoaktif parçacıkların savrulmasına neden oluyor. Güneş rüzgarı adı verilen bu parçacıklar, gezegenlere ve dolayısıyla Dünya'ya da yönelebiliyor.Güneş'in, solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. En az Güneş aktivitesinin olduğu döneme solar minimum, en fazla Güneş aktivitesinin gözlemlendiği evreye de solar maksimum deniyor.Bilim insanları, Güneş'teki patlamaların birkaç yıl içinde giderek artacağını ve zirve noktasına ulaşacağını belirtiyor.