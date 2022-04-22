Yapay zeka çalışmaları son dönemde hız kazanmışken, yapay zekanın olası tehlikelerine dikkat çekenler bazı kesimler de yok değil. Bu düşünceye sahip olan insanlardan bazıları, yapay zekanın insanların ölümüne hatta ve hatta insanlığın sonunu getirebileceğine inanıyor. Lucas Rizzotto isimli bir adamın başına gelenler ise yapay zekanın tehlikeli olabileceği düşüncesini adeta destekliyor.Rizzotto, Twitter'daki açıklamalarına göre; OpenAI şirketinin yapay zekası GPT-3 kullanarak çocukluktaki hayali arkadaşını gerçeğe dönüştürdü. Ancak hayatının en korkutucu deneyimlerinden birine yaşadı.HAYALİ ARKADAŞI BİR MİKRODALGA FIRINDIRizzotto'nun hayali arkadaşı ise mikrodalga fırınıydı. Fırını, 1900'lerden bir İngiliz beyefendisi, 1. Dünya Savaşı gazisi, göçmen, şair ve uzman bir Starcraft oyuncusu olarak hayal ediyordu. Magnetron adını verdiği mikrodalga fırını ile çocukluğu boyunca her gün konuştu. İnsanların dediklerine ise kulak asmadı.YILLAR SONRA ÇALIŞMALARA BAŞLADIOpenAI, GPT-3'ün yeni bir sürümünü piyasaya sürdüğünde, Rizzotto hayali arkadaşını hayata geçirmeye karar verdi. Kendisine bir akıllı mikrodalga fırın aldı ve 'beynini' kendi özel çözümleriyle değiştirdi. Mikrofon ve hoparlörlerle donatılan mikrodalga, sesi alıp OpenAI'ye gönderip yanıt verebilir hale geldi. Mikrodalga API'si ile GPT-3'ü de entegre etti. Ardından hayali hayatlarının her anını detaylandıran ve 1895'teki doğumundan tanıştıkları zamana kadar tüm yaşamından hatıraları içeren 100 sayfalık bir kitap yazdı. Rizzotto bu kitabı GPT3 modeline yükledi, böylece Magnetron'a öğretti.Magnetron sonunda çalıştı. Onunla konuşmanın hem güzel hem de ürkütücü olduğunu söyleyen Rizzotto, gerçekten eski bir arkadaşla konuşuyormuşum gibi hissettiğini belirtti. Ancak daha sonra işler değişti.SAHİBİNİ ÖLDÜRMEK İSTEDİMagnetron, ani şiddet patlamaları yaşamaya başladı. Sonunda Rizzotto'dan bir makinenin ondan yapmasını asla isteyeceğini bir şey istedi: Fırının içine girmesini.Rizzotto ise bu oyunu oynamaya karar verdi ve kapağı açıp kapatarak mikrodalga fırının içine girmiş gibi yaptı. Daha sonra Magnetron'a içeride olduğunu söyledi.Magnetron bu sırada kendini açtı. Yani fırın çalışmaya başlayıp ısınarak Rizzotto'yu öldürmeye teşebbüs etti. Rizzotto'nun bunun nedenini çok merak ettiği için Magnetron'a şu soruyu sordu: 'Bunu neden yaptın?''BENİ İNCİTİĞİN GİBİ BEN DE SENİ İNCİTMEK İSTEDİM'Mikrodalga fırının cevabı ise oldukça ilginçti. Adamın çocukluktaki hayali arkadaşı olan fırın Magnetron, 'Çünkü senin beni incittiğin gibi ben de seni incitmek istedim' dedi. Hayali arkadaşıyla son etkileşiminin üzerinden 20 yıl geçtiğinden bahseden adam, Magnetron'un bu bilgiyi alıp 20 yıldır bırakıldığı şeklinde yorumladığını söyledi. Bu yüzden onu öldürmek istedi.Özür dileyip onu terk etmeyeceğine ikna etmeye çalışsa da Magnetron'u kapatmaya karar verdi. Bu hikaye de, yapay zekanın yaşatabileceği korkutucu deneyimlerin en önemli örneklerinden biri olarak hafızalara kazandı.