CHP'li meclis üyesinden milyonluk vurgun! Gözaltına alındı...

Kırklareli'nde milyonluk vurgun yapan CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı. 70 çiftçiyi dolandıran kooparatif görevlisi ve CHP Belediye Meclis üyesi G.G. hakkında, yapılan incelemeler sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi...

Kırklareli'nde 70 çiftçiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kooperatif görevlisi ve Kofçaz CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde 8 kişi dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya müracaatta bulundu.



Müracaatçılar kooperatif görevlisi ve Kofçaz CHP Belediye Meclis üyesi G.G. isimli şahıs tarafından çiftçilere satılan yem, gübre, tohum ve tarım ürünleri karşılığında usulsüzlükler yaparak bankalara ve kooperatife borçlandırıldıklarını iddia etti.



Ekiplerce yapılan araştırmada 70 çiftçiyi yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. G.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Kooperatif yönetimi tarafından da iddiaların incelenmesi üzerine iki müfettiş görevlendirildiği bilgisine ulaşıldı.





Yürütülen soruşturma çerçevesinde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca kooperatif görevlisi ve Kofçaz CHP Belediye Meclis üyesi G.G. hakkında gözaltı kararı çıktı. Ekiplerce CHP'li G.G. gözaltına alındı.



CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI DA RÜŞVETTEN GÖZALTINA ALINMIŞTI



Kırklarelı'nın Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye'sinde patlayan rüşvet skandalında halka genişledi. CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile T.Ö.'nün tutuklandığı 'rüşvet' soruşturması kapsamında CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Topbaş için de gözaltı kararı verildi. Vize'de yakalanan Cem Topbaş, belediyedeki rüşvet alışverişinde aracılık etmek iddiasıyla sorgulandı. Topbaş daha sonra çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Sevinç hakkında, daha önce de belediyede çalışan 4 kadın personeli taciz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.



