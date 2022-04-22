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Bu olursa ortalık yangın yerine döner! Ukrayna duyurdu: Orayı yakın zamanda vuracağız

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, kritik bölge olan Kerç Köprüsü'nü yakın zamanda vuracaklarını söyledi.

Bu olursa ortalık yangın yerine döner! Ukrayna duyurdu: Orayı yakın zamanda vuracağız
Ekleme: 22.04.2022 - 11:46 Güncelleme: 22.04.2022 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Bu olursa ortalık yangın yerine döner! Ukrayna duyurdu: Orayı yakın zamanda vuracağız
Yaklaşık iki ay önce Ukrayna’ya karşı geniş çaplı işgal saldırısı başlatan Rusya, yasa dışı şekilde inşa ettiği Kerç Köprüsü üzerinden işgal altındaki Kırım’a oradan da Ukrayna’nın güney bölgelerine asker ve teçhizat sevk etmek için kullanıyor. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Ukrayna ordusunun fırsat bulduğu ilk anda Kerç Köprüsü’nü hedef alacağını belirtti.

Yaptığı açıklamada Danilov, “Kerç köprüsünü vurmak gibi bir fırsatımız olsaydı bunu çoktan yapardık. Böyle bir olanak yakaladığımız zaman bunu mutlaka yapacağız.” dedi.

Rusya'nın yasa dışı inşa ettiği Kerç Köprüsü

Rusya, 2014 yılında Ukrayna’ya bağlı Kırım Yarımadası’nı işgal ettikten sonra Kırım’ı Rusya’yla bağlamak amacıyla 2017 yılında Kerç Boğazı üzerinden yasa dışı şekilde köprü inşa etmeye başladı. Yasa dışı Kerç Köprüsü’nün otoyol kısmının açılışı 15 Mayıs 2019 tarihinde Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin tarafından yapıldı.

Daha sonra, 23 Aralık 2019’da Kerç Boğazı’nda yasa dışı olarak inşa edilen Kerç köprüsünün demir yolu bölümünü faaliyete geçirdi. 30 Haziran 2020’den itibaren ise Kerç Köprüsü’ndeki yük treni seferleri düzenlemeye başladı.

AB ve Birleşik Krallık'tan yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Kerç Köprüsü’nün yapımında yer alan 6 şirkete karşı Temmuz 2018’de yaptırım uygulamaya başladı. 1 Ekim 2020 tarihinde ise AB, yasa dışı Kerç Köprüsü inşaatında yer alanlara uygulanan yaptırımları genişleterek, yaptırım listesine 2 kişi ve 4 şirketi daha ekledi. 2 Ekim tarihinde de Birleşik Krallık, yasa dışı Kerç Köprüsü inşaatında yer alanlara karşı uygulanan yaptırımları genişletme kararı aldı.

Birleşik Krallık Maliye Bakanlığının açıklamasında, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali nedeniyle mali yaptırımlara tabi tutulan kişi ve şirketlerin listesini güncellediğini bildirdi.
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