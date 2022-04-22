  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 15,99 - 16,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başak Cengiz davasında flaş gelişme! Üst kurul raporu ‘cezai ehliyeti tam’ dedi

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi. Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise üst kuruldan gelen raporda sanık Can Göktuğ Boz’un cezai ehliyeti tam çıktı.

Ekleme: 22.04.2022 - 12:30 Güncelleme: 22.04.2022 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMA BAŞLADI, RAPOR GELDİ

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları katılırken sanık Can Göktuğ Boz SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise mahkeme başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan beklenen raporun geldiğini belirtti.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdildi. Raporda sanığın cezai sorumluluğunda herhangi bir anormal duruma saptanmadığı, sanığın işlediği suçun sonuçlarını algılayamama ve farkında olamama konusunda herhangi bir tıbbi sıkıntıya rastlanmadığını aktarıldı.

Başak Cengiz davasında flaş gelişme! Üst kurul raporu ‘cezai ehliyeti tam’ dedi
Macron'un emekli maaşı vaadiyle Türkiye'yi aşağılamaya çalışan Şirin Payzın'a rakamlarla yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bombalı saldırılarla ilgili açıklama: Failleri tespit ettik
Sokak köpeklerini çöpe attılar! İYİ Partili belediyede vicdansızlık
Teravih treni ile gönülleri fetheden imam Mahmut Eroğlu konuştu: Bu çocuklar 50 sene sonra teravih treninden bahsedecek
Kılıçdaroğlu'nun 'karanlıkta oturma' tiyatrosu da çöktü! Selvi hanımın üstündeki kazağın fiyatı dudak uçuklattı!
Bu olursa ortalık yangın yerine döner! Ukrayna duyurdu: Orayı yakın zamanda vuracağız
CHP'li İmamoğlu yine başkasının projesine çöktü!
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sözleşme numarasını öğrenebilirsem faturasını ben ödeyeceğim
The Economist, Türkiye ile Afrika ilişkilerini kaleme aldı
Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak açıklama! ABD savaş başlamadan önce bunu yapmış...
MİT'ten HDP'nin sırtını dayadığı teröristlere operasyon
Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı Gezi Parkı davasında 'karar' duruşması!
Emre Yıldır'a 9 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu için 26 yıl hapse mahkum edilen ve cezaevine giren Vedat Tarhan tahliye edildi
Sebze ve meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
Filistin'de zulüm devam ediyor: İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha düzenledi
Trabzon'da dehşet! Azerbaycanlı koca, eşinin kafasına sıktı!
Fransa’nın tek derdi başörtüsü! Le Pen: İslamcılıkla mücadele edeceğim...
Kiev'de hayat normale dönüyor
Casus savcı davasında şok detay; Örgütteki kod ismi Mikail-Angel! 42 yıl hapsi isteniyor!
Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme

Sosyal medyada dezenformasyona karşı 60 maddelik düzenleme

Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Mart ayında tarihi fark

Ev alacaklar dikkat! Konut fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Mart ayında tarihi fark

14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

Sıcaklıklar yurt genelinde yükseliyor! 35 dereceyi bulacak!

Sıcaklıklar yurt genelinde yükseliyor! 35 dereceyi bulacak!

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi

Dünya'yı yutacak büyüklükte Güneş lekeleri gözlemlendi