Başak Cengiz davasında flaş gelişme! Üst kurul raporu ‘cezai ehliyeti tam’ dedi

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi. Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise üst kuruldan gelen raporda sanık Can Göktuğ Boz’un cezai ehliyeti tam çıktı.

DURUŞMA BAŞLADI, RAPOR GELDİ



İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktul Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları katılırken sanık Can Göktuğ Boz SEGBİS sistemiyle katıldı. Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra ise mahkeme başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan beklenen raporun geldiğini belirtti.



CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI



Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdildi. Raporda sanığın cezai sorumluluğunda herhangi bir anormal duruma saptanmadığı, sanığın işlediği suçun sonuçlarını algılayamama ve farkında olamama konusunda herhangi bir tıbbi sıkıntıya rastlanmadığını aktarıldı.