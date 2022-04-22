Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu’'nun iddialarına açıklama!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, “4 milyon hanenin elektriği kesik” ifadelerinin algı, manipülasyon ve çarpıtma olduğunu belirterek, “Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir” dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ay önce elektrik faturalarına gelen zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemişti. Dün, Kılıçdaroğlu'nun elektriği söz konusu faaliyeti sonucunda kesilmişti. Kılıçdaroğlu ise bu eylemi gerçekleştirmesinin sebebinin elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği 4 milyon haneye dikkat çekmek için olduğunu belirtmişti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sosyal medya hesabından şu şekilde cevap verdi: “Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6'dır.”Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili, “Bu tiyatronun arka planına girmek gerek. Elektriği kesmeye gelen görevlilerin videosu çekilmiş video amatör çekim değil büyük bir prodüksiyon içerisinde kaliteli çekilmiş” dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Özkan yaptığı açıklamada, “Aziz milletimiz için cennet vatanımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Birileri de filme devam ediyor. Bir tarafta Pençe Kilit Operasyonu'nu sürdürüyoruz, terör örgütünü kazımak için yine aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mavi vatanda dosta güven, düşmana korku veren tatbikata başladık. 2022 tatbikatında görev alanlara hepsine başarılar diliyoruz, rabbim ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü belirten Özkan, “Rusya-Ukrayna krizini sonlandırmak için yoğun diplomasi ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili Özkan şöyle konuştu: “Dikkatleri üzerine çekme gayreti, yapmadıklarının üzerine örtme çabası var. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin dertleriyle dertlenmedi. AK Parti olarak Cumhurbaşkanı liderliğinde ucuz elektrik için, akaryakıtta, doğal gazda ucuz enerjiye ulaşmak için 20 yıldır mücadele ediyoruz. Rus, Orta Asya, Kafkas petrol, doğal gazının buralardan pay alalım dedik. Kapasitesini arttırdık. Türkiye'yi enerji akışının merkezi haline getirdik. Sosyal devlet olmanın gereğini yapıyoruz. Bu tiyatronun arka planına girmek gerek. Elektriği kesmeye gelen görevlilerin videosu çekilmiş, video amatör çekim değil büyük bir prodüksiyon içerisinde kaliteli çekilmiş. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da saldırı oldu, Kılıçdaroğlu'ndan ses var mı? Soruyoruz Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin kardeşliğine kasteden saldırılara neden sessizsin, şarjın bittiği için mi açıklama yapmıyorsun? Türkiye sosyal devlet olmanın gereğini ortaya koymak, açıkta bırakmamak için istihdam, ihracat için canla başla çalışıyoruz, tiyatrolar kendi içlerinde bizim bir şey yapmamıza gerek yok.”