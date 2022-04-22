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Bahçesini kazarken hazine buldu: Dev altına paha biçilemiyor

İlginç buluşlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Gizli hazineler, ilginç fosiller, antik kentler derken son olarak Kalifornia'da bir adamın bahçesinde bulduğu dev külçe altın gündeme geldi. İşte dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan değerli eşyalar...

Ekleme: 22.04.2022 - 14:01 Güncelleme: 22.04.2022 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Bahçesini kazarken hazine buldu: Dev altına paha biçilemiyorKaliforniya'da bir adam arka bahçesinde kazı yaparken ilginç bir cisimle karşılaştı. Toprağın altından çıkanın büyük bir altın külçesi olduğunu görünce şaşkına döndü.


Dev külçe altının hem büyüklüğü hem de fiyatı devasa nitelikteydi. İşte dünyanın farklı yerlerinden buldukları ilginç eşyaları sosyal medyada paylaşan o insanlar.


Bahçesini kazarken hazine buldu: Dev altına paha biçilemiyor



Avustralyalı bir çiftçi, evinin yakınındaki bir çölde metal dedektörü ile beklenmedik bir şey keşfetti.5,5 kg ağırlığında devasa bir altın blok buldu bir servete kondu.


Avustralyalı bir madenci, dünyadaki en nadide taşı buldu. Hatıra olarak saklamaya karar verdi. Fakat 14 yıl sonra gerçek değerini öğrenmek için uzmanlara sorduğunda, taşın değerinin tam 3 milyon dolar olduğunu öğrendi.

Bahçesini kazarken hazine buldu: Dev altına paha biçilemiyor


Arkansas'ta yaşayan bu adam bulduğu kuvars ile adeta büyük bir servetin sahibi oldu.

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