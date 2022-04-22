Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 30'dan fazla ölü var

Afganistan'da Kunduz vilayetinde camiye yapılan bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 30'dan fazla kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİİmam Sahip Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.30'DAN FAZLA ÖLÜ VARYerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre, saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.