Afganistan'da bir camiye daha bombalı saldırı: Can kaybı ve yaralılar var

Afganistan'ın Kunduz kentinde bir camiye gerçekleşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bir bombalı saldırı daha gerçekleşti. Bir camime gerçekleşen saldırıda can kayıpları ve yaralıların olduğu öğrenildi

Afganistan'ın Kunduz kentinde bir camiye gerçekleşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bir bombalı saldırı daha gerçekleşti. Bir camime gerçekleşen saldırıda can kayıpları ve yaralıların olduğu öğrenildi



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