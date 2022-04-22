Afganistan'da bir camiye daha bombalı saldırı: Can kaybı ve yaralılar var
Afganistan'ın Kunduz kentinde bir camiye gerçekleşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bir bombalı saldırı daha gerçekleşti. Bir camime gerçekleşen saldırıda can kayıpları ve yaralıların olduğu öğrenildi
Afganistan'ın Kunduz kentinde bir camiye gerçekleşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bir bombalı saldırı daha gerçekleşti. Bir camime gerçekleşen saldırıda can kayıpları ve yaralıların olduğu öğrenildi
Ayrıntılar var...
Ayrıntılar var...