Zelenskiy İspanya ve Danimarka başbakanlarıyla Kiev'de bir araya geldi!

Vladimir Zelenskiy, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kiev'de görüştü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i desteklemek amacıyla düzenlendiği belirtilen ziyarette, İspanya Başbakanı Sanchez ve Danimarka Başbakanı Frederiksen, Ukraynalı yetkililer tarafından karşılandı. Başbakan Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kiev'e geldim. Ukrayna, İspanya'nın dayanışması ve bağlılığına sahiptir” dedi.