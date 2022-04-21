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Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat hayatını kararttı!

Oscar töreninde eşi ile ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a attığı tokatla günlerce konuşulan Will Smith, kariyeri açısından zor günler geçiriyor. Oyuncu, uzmanlardan yardım almaya başladı...

Ekleme: 21.04.2022 - 11:45 Güncelleme: 21.04.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat hayatını kararttı!2022 Oscar Ödülleri, 28 Mart gecesi sahiplerini buldu…

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen geceye ödül alanlardan çok, Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurdu.

Tokat attı
Komedyen Chris Rock, Jada Pinkett Smith'in “alopesi” hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca Will Smith kendini sahneye attı.

Rock'a doğru yanaşan Smith, bir anda tokadı indirdi.

“Karımın adını ağzına alma”
Smith, yerine dönünce de sahneye doğru “Karımın adını ağzına alma.” diye bağırdı.

Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyen Smith, aynı ifadeleri daha sert bir şekilde tekrarladı.

Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu VİDEO

Ağlayarak özür diledi

53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında ise gözyaşlarıyla özür diledi.

Smith, “Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an.” dedi.

Ancak dünya yıldızının, tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekti.

Will Smith in Chris Rock a attığı tokat hayatını kararttı #1

“Bir espri bana çok fazla geldi”
Yaşananların ardından uzun bir süre sessizliğe gömülen Smith, sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı.

Smith, “Şiddet her türü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Jada'nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal davrandım. Kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Sınırı aştım ve hatalıydım. Çok utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Dünyada şiddete yer olmamalı.” ifadelerini kullandı.

Akademi'den istifa etti
Ardından Oscar Ödülleri'ni veren 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa eden Smith, “Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım.” açıklamasını yaptı.


Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat hayatını kararttı!

10 yıl boyunca men edildi
Olanları değerlendiren Akademi heyeti ise geçtiğimiz haftalarda Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya geldi.

Alınan son kararla; Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

O tokat hayatını değiştirdi
Sunucuya attığı o tokat, Will Smith'in adeta kariyerini bitirdi.

Zor günler geçiren oyuncu için 14 gün içinde başına gelenler başlıklı bir liste, sosyal medyada yayıldı.

12 maddelik listenin ilk sırasında Akademi tarafından alınan karar bulunuyor.

“King Richard”taki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan yıldız oyuncunun, yeni projelerden men edildiği de listede yer alan maddelerden…

Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat hayatını kararttı!

İki dev şirket, açık artırmadan geri çekildi
Smith, dijital projesi “Fast and Loose”, ünlü “Bad Boys” serisinin dördüncü halkası ve kariyerine altın harflerle yazılan “I am Legend”in devam filmine veda etmek zorunda kaldı.

Öte yandan Smith'in geçen yıl yayınladığı otobiyografi kitabının film haklarını satın almak için teklif veren iki dev şirket, açık artırmadan geri çekildi.

Jada'dan açıklama
53 yaşındaki Amerikalı aktör Will Smith'in projeleri birer birer iptal edilirken, eşi Jada Pinkett-Smith'ten yeni bir açıklama geldi.

Will Smith'in törendeki tavrının abartılı olduğunu söyleyen Jada, “Hiçbir zaman korunmaya ihtiyacım olduğunu söylemedim.” dedi.

Uzman desteği almaya başladı!

Eşinin ailesinin de sırt çevirdiği Smith'in stresle baş etmekte zorlandığı, uzmanlardan yardım istediği ve rehabilitasyona kaldırıldığı öne sürülüyor.
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