Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebeğin durumu nasıl? Sütanne Büşra Kayalı Durmaz’dan Nisa bebek paylaşımı

Türkiye, Nisa bebeği İstanbul Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikeri Büşra Kayalı Durmaz'ın ona sütannelik yapmasıyla tanıdı. Annesi tarafından terk edilmişti.Durmaz'ın bebeğe şefkat dolu tavırları tüm Türkiye'nin içini ısıttı. Durmaz, kızının ikinci ismini vererek bebeğin isim annesi de oldu.Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede şu bilgiler yer almıştı:Ebru S.'nin bebeğini 29 Mart'ta karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik'te bulunan bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı anlatılmıştı.Şüpheli Ebru S.'nin sorgusunda bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı, bebeği alıp almayacaklarını kontrol ettiği kaydedildi.Şüpheli Ebru S.'nin sorgusunda bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı, çocuğu bıraktığında herhangi bir sağlık problemi olmadığı kaydedildi.Ebru S.'nin bebeğin kolay bulunması için apartman önüne bıraktığı, bıraktıktan sonra bebeği alıp almayacaklarını kontrol ettiğini ve bebeğe bakacak gücünün olmadığını söylediği hatırlatıldı.Ayrıca Ebru S.'nin bebeği ailesine haber vermesi durumunda ailesinin kendisine ve bebeğine zarar verebileceğine söylediği belirtildi.SÜTANNE BÜŞRA KAYALI DURMAZ'DAN NİSA BEBEK PAYLAŞIMITürkiye'nin konuştuğu olayda Nisa bebeğin sağlık durumu merak konusu olurken sütanne Büşra Kayalı Durmaz'dan beklenen Nisa bebek paylaşımı geldi.'DURUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK'ATT Durmaz Nisa bebek ile ilgili çok mesaj atıldığını belirterek, ' Önemsediğiniz için çok teşekkür ederim. Durumunda bir değişiklik yok' ifadelerini kullandı.'DUALARINIZA TALİBİZ'Bakanlık tarafından anlık olarak takibinin yapıldığını değinerek, 'Durumunda bir değişiklik söz konusu olursa resmi olarak paylaşım yapılacak. Dualarına talibiz. Allah hepinizden razı olsun.' Dedi.