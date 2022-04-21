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Beyaz Gazete
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Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?

Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı'na sabahın erken saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayın ardından açıklamada bulunan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, "Vakfımızın hedef gösterilmesi sonucunda bu saldırıyla karşı karşıya kaldık." dedi. Eminoğlu'nun bu açıklamasının ardından akıllara CHP'lilerin TÜGVA karşıtı çıkışları geldi. Öte yandan muhalefete yakınlığıyla bilinen Sözcü'nün patlama haberinde kullandığı dil sosyal medyada tepki çekti. Saldırıyı TÜGVA'ya değil de TÜGVA'nın bulunduğu binaya yapılmışcasına haberleştiren Sözcü'ye "Acaba kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?" diye soruldu.

Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?
Ekleme: 21.04.2022 - 14:27 Güncelleme: 21.04.2022 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?
Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, binanın önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit ettiği kadının peşine düştü.

TÜGVA BAŞKANI: HEDEF GÖSTERİLDİK

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu, 'Vakfımızın hedef gösterilmesi sonucunda bu saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Emniyet güçlerimiz soruşturmalarına devam ediyorlar, biz de konuyu takip ediyoruz. Ayrıca şunu belirtmek isterim bu saldırı sadece vakfımıza karşı değil isminde tabelasında Türkiye yazan tüm kurum ve kuruluşlara gençlik yapılarına yapılmış bir eylemdir.' dedi.

CHP'NİN TÜGVA KARŞITI AÇIKLAMALARI

Enes Eminoğlu'nun açıklamalarının ardından akıllara CHP'nin son günlerde yaptığı TÜGVA karşıtı çıkışlar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 'Bu Meclis'te rüşvet alanın, iş takipçiliği yapanın, TÜGVA'nın hizmetkarlığını yapanlara yer yok.' demişti. Öte yandan CHP'li Meclis Üyesi Gülsüm Polat da 'TÜGVA, AKP Genel Merkezi'nin arka bahçesidir' açıklamasında bulunmuştu.

Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?


SÖZCÜ'NÜN HABERİNE SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Türkiye Gençlik Vakfı'nın Gaziosmanpaşa temsilciliğine yapılan saldırıyı TÜGVA'ya değil de TÜGVA'nın bulunduğu binaya yapılmışcasına haberleştiren Sözcü gazetesi ise tepkilere neden oldu. Sosyal medyada Sözcü'ye 'Acaba kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?' şeklinde tepkiler verildi.

Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?
Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?
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