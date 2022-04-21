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Rusya Mariupol'ün kontrolünü ele geçirdi

Rus Haber Ajansı: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'e Mariupol kentinin alındığını bildirdi.

Rusya Mariupol'ün kontrolünü ele geçirdi
Ekleme: 21.04.2022 - 10:21 Güncelleme: 21.04.2022 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Rusya Mariupol'ün kontrolünü ele geçirdi
Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayına yaklaşırken Rusya'dan son dakika açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde savaşta ikinci aşamaya geçildiği ve Donbas'ın kuşatıldığını bildirmişti. Rus güçleri neredeyse tüm cephe boyunca savunma hattını aşmaya çalışırken Ukraynalı yetkililer durumu "savaşın ikinci safhası" olarak nitelendirmişti. Bugün gelen son dakika haberinde ise; Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Putin'e verdiği bilgide Mariupol'ü ele geçridiklerini dile getirdi.

PUTİN'DEN MAİUPOL TALİMATI
Rusya Devlet Başkanı Putin, Mariupol'de Azovstal fabrikasına baskın yapılmamasını, burada silah bırakan Ukraynalı güçlere iyi muamele yapılmasını istedi.

2 BİNE YAKIN ASKER KISTIRILDI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'e Mariupol'daki Azovstal fabrikasında halen Ukraynalı savaşçılar bulunduğunu söyledi. Şoygu Putin'e 1,478 savaşçının teslim olduğu bilgisini verdi.

Şoygu, Azovsal fabrikasında 2 bine yakın Ukraynalı askerin kıstırılığını ve fabrikanın güvenli bir şekilde kuşatıldığını belirtti.

UKRAYNA'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 21 bin asker, 172 uçak, 151 helikopter ve 829 tankını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 21 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 172 uçak, 151 helikopter, 829 tank, 2 bin 118 zırhlı araç, 393 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1508 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 166 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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