Resmi Gazete'de yayınlandı! Hakimler ve savcıların sosyal medyada uyması gereken kurallar...

Hakim ve savcılar için hazırlanan "Türk Yargı Etiği Bildirgesi Kapsamında Sosyal Medya Kullanım Rehberi"ne ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte hakimler ve savcıların uyması gereken kurallar...

HSK'nin 8 Mart 2022'de hakim ve savcılarının sosyal medya kullanımıyla ilgili hazırladığı "Türk Yargı Etiği Bildirgesi Kapsamında Sosyal Medya Kullanım Rehberi" kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Rehberde, modern dijital çağda, hem uluslararası hem ulusal planda yargıya ilişkin müstakil etik ilkeler yanında özel olarak hakim ve savcıların sosyal medya kullanımına ilişkin daha ayrıntılı etik rehberler geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıktığı ifade edildi.



Hakim ve savcıların, mesleki sınırlamalar ile Türk Yargı Etiği Bildirgesi çerçevesinde ifade özgürlüğünden yararlanabilecekleri hatırlatılan rehberde, özel hayat ve ifade özgürlüğü alanına girse de sosyal ağlara üyelik ve bunların kullanımında ihtiyatlı olmayı, kullanım ve işleyiş koşulları hakkında iyi bilgilenmeyi gerektirdiği vurgulandı.



Rehberde, bu durumun, yargıyı ilgilendiren konularda görüş, düşünce ve mesleki deneyim paylaşımını amaçlayan hakim ve savcılara özgü mesleki tartışma forumları için de geçerli olduğu belirtildi.



Sosyal medya ve ağlarda aktif olmasalar dahi hakim ve savcıların kararları, ifadeleri veya davranışlarının dijital dünyada amacından saptırılarak yayılması riski karşısında sosyal medya ve ağ kullanımlarında daha dikkatli ve özenli davranmaları gerektiği de rehberde anlatıldı.

