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Nikaragua'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesinin açıklarında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Masachapa kasabasına yalnızca 61 kilometre uzaklıkta.

Ekleme: 21.04.2022 - 11:10 Güncelleme: 21.04.2022 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Pasifik Ateş Çemberi'nin kıyısında yer alan Nikaragua, bugün yerel saatle 01.42'de 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Orta Amerika ülkesinin açıklarında meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Masachapa kasabasına yalnızca 61 kilometre uzaklıkta. Deprem gerçekleştiği noktanın 1 milyon nüfuslu başkent Managua'ya mesafesi ise yaklaşık 110 kilometre.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, yerin 10 kilometre altındaki deprem Pasifik Ateş Çemberi fay hattının hemen kıyısında gerçekleşti.

Depremin Orta Amerika'nın diğer ülkelerinde de hissedildiği bildiriliyor. San Salvador'daki bir otelde kalan bir kişi, yatağının sallandığını söyledi. Bir başkası 20 saniye kadar sallandıklarını aktardı.

ABD Tsunami Uyarı Merkezi, herhangi bir tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Nikaragua, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kenarında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.
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