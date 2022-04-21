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Beyaz Gazete
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Meral Akşener: Selvi Hanım'ın işi zor Kılıçdaroğlu müsaade ederse faturasını ödeyeyim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda elektrik faturası ödememe provokasyonuna girişen ve bugün yasal sürenin dolması sonrası evindeki elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun zor durumda kalacağını ifade eden Akşener, "Müsaade ederseniz faturanızı ben ödeyeyim" dedi.

Meral Akşener: Selvi Hanım'ın işi zor Kılıçdaroğlu müsaade ederse faturasını ödeyeyim
Ekleme: 21.04.2022 - 21:46 Güncelleme: 21.04.2022 - 21:59 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener: Selvi Hanım'ın işi zor Kılıçdaroğlu müsaade ederse faturasını ödeyeyim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 aydır elektrik faturalarını ödemeyerek provokasyona girişmişti. Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi.

Kılıçdaroğlu, gelişmeyi, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler" diyerek duyurdu.

AKŞENER'DEN ÇAĞRI: SELVİ HANIM'IN İŞİ ZOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evindeki elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun zor durumda kalacağını ifade eden Akşener, "Müsaade ederseniz faturanızı ben ödeyeyim" dedi.

Akşener açıklamasında şunları söyledi:

"Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için.''

Meral Akşener: Selvi Hanım'ın işi zor Kılıçdaroğlu müsaade ederse faturasını ödeyeyim
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