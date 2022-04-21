Krarada ve denizde her yerde çile! CHP'li İBB'ye ait deniz taksi arızalandı...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetime geldikten sonra eksik olmayan ulaşım sorunları vatandaşa çile çektiriyor. Bakımsızlıktan yolda kalan otobüs, metro ve metrobüslerden sonra şimdi de deniz taksileri arızalanmaya başladı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetime geldikten sonra eksik olmayan ulaşım sorunları vatandaşa çile çektiriyor. Bakımsızlıktan yolda kalan otobüs, metro ve metrobüslerden sonra şimdi de deniz taksileri arızalanmaya başladı.Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait deniz taksi arızalandı. Deniz taksinin bir saattir sürüklendiği ve yolcuların kurtarılmayı beklediği öğrencildi.