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Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak

Dünya genelinde yaşanan çip krizi birçok otomobil üreticisini zor durumda bırakmış ve birçoğu üretimlerini durdurmak zorunda kalmıştı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe otomotiv dünyasını bekleyen büyük tehlikeyi dile getirerek, "çip krizi bunun yanında çerez kalacak" dedi.

Ekleme: 21.04.2022 - 12:12 Güncelleme: 21.04.2022 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak
Dünya genelinde yaşanan çip krizi birçok otomobil üreticisini zor durumda bırakmış ve birçoğu üretimlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

Rivian CEO'su RJ Scaringe ise otomobil dünyasını bekleyen asıl krizin bataryalarda yaşanacağını ve çip krizinin bunun yanında hafif kalacağını söyledi.

ÜRETİCİLER ÖNLEM ALIYOR
Bazı üreticiler, muhtemel bir batarya krizine önlem almak için büyük yatırımlar yapmaya başladı. Örneğin Tesla, pil hücresi ve diğer elektrikli araç bileşenlerini ürettiği Gigafactory Nevada projesi için Panasonic ile anlaştı.

Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak

Batarya üreticisi ortakları için hammadde temini konusunda da büyük yatırımlar yapan Tesla, sonrasında kendi bataryalarını üretmeye başladı.

PİL ÜRETİMİ PLANLANIYOR

Scaringe, Rivian'ın da benzer bir yaklaşım izlediğini belirterek birçok farklı tedarikçiyle ortaklık yaptıklarını ve sonunda kendi pil hücrelerini üretmeyi de planladıklarını dile getirdi.

Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak

Amazon'un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

Teknolojik örünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz aylarda ilk aracını banttan indirmişti.
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