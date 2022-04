Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Putin ve Zelenski şartlar oluşursa bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor."İLK 3 AYDA 21 BİN GÖÇMEN GERİ GÖNDERİLDİ"Düzenli-düzensiz göçmen sayısının 5 milyona yakın olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Önce can güvenliklerini garanti altına almak lazım. Bu sene geri gönderilen göçmen sayısı ilk 3 ayda 21 bin." dedi."127 BİN GÖÇMENİN GİRİŞİ ENGELLENDİ"Çavuşoğlu, "127 bin göçmenin girişi engellendi. Göçmenleri geri göndermeye devam ediyoruz. Güvenli, gönüllü, onurlu geri dönüş olmalı." dedi.PUTİN VE ZELENSKİ BİR ARAYA GELECEK Mİ?Çavuşoğlu, "Putin ve Zelenski Türkiye'ye gelecek mi?" sorusunu "Şartlar oluşursa bir araya gelecekler. Olumlu konuşuyorlar." diye yanıtladı. Çavuşoğlu, "NATO'ya bağlı ülkelerden savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var." dedi.DONBAS VE KIRIM'IN STATÜSÜHer iki taraf için en zor konunun Donbas ve Kırım'ın statüsü olduğunu vurguluyan Çavuşoğlu, "Sonuçta iki liderin bir araya gelmesi hala masada, soru ise ne zaman gelecekleri. Her an olabilir, çok uzun da sürebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki liderle de." dedi."HER İKİ TARAF DA METİNLERİ BİZE GÖNDERİYOR"Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Taraflar içeriğini bizimle paylaşıyorlar. Her iki taraf da metinleri bize gönderiyor. Her iki taraf Türkiye2ye güveniyor" ifadelerini kullandı.