CHP içinde ‘yeni hareket’ iddiası… 7 bin kişiye mektup

Deniz Baykal döneminin etkili siyasetçilerinden eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin HDP ve FETÖ politikalarına sert eleştiriler getirmişti. Bu çıkışın ardından geçen yıl Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi.Sevigen, geçen yıl basına yaptığı açıklamalarda “Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı” ifadelerini kullanmıştı. Sevigen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısı için de “Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor” diyerek Kılıçdaroğlu’nun CHP’den ihraç edilmesi gerektiğini savunmuştu.İddialara göre Sevigen yeni bir çalışma içerisinde. CHP yönetimine yönelik eleştirileri sonrası ihraç edilen eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen'in eski CHP kadrolarını esas alan yeni bir hareket hazırlığında olduğu belirtildi.Bu kapsamda Sevigen'in 7 bin kişiye mektup gönsereceği iddia edildi.