Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme

İstanbul Büyükçekmece'de günlerce süren arama çalışmaları neticesinde cesedine ulaşılan Murat Kartal'ın, 2015 senesinde Baybaşin ailesine üye Edip Fırat'ı öldürdüğü iddiasıyla intikam için bu cinayeti işlediği iddia edilmişti.Edip Fırat'ın öldürülmesine ilişkin Murat Kartal'ın da içlerinde olduğu 2 zanlının yargılandığı dava geçen günlerde görüldü.Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, farklı suçtan tutuklu zanlı Metin Kartal cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.İNANDIRICI, KESİN VE YETERLİ DELİL YOKDuruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Ataşehir'de 23 Aralık 2015 tarihinde saat 11.30 sıralarında Edip Fırat'ın silahla vurularak öldürüldüğü, hastaneye kaldırılan Fırat'ın 4 gün sonra vefat ettiği anlatıldı. Sanıklar Murat Kartal ve Metin Kartal'ın üzerine atılı 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istenmişse de, sanıkların maktulü vurup öldürdüklerine dair inandırıcı, kesin ve yeterli delil bulunmadığı kaydedildi.YÜZÜ GÖRÜNMEDİĞİ İÇİN TEŞHİS EDİLEMİYOROlaydan önce sanıkların maktul Edip Fırat'ın iş yerini kiraladıkları, oto yıkamacı olarak kullandıkları, bir süre sonra Fırat'ın bilgisi ve rızası dahilinde bu iş yerini başka kişilere devrettikleri belirtildi. Daha sonra iş yerinin tahliyesi sonrasında iş yerine gelen bin 700 liralık elektrik faturası nedeniyle Edip Fırat'ın Murat Kartal ile tartıştığı, Murat'ın kendi kullanımında olmadığını ve faturayı ödemeyeceğini söylediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı, Edip Fırat'ın Murat Kartal'a tokat atarak darp ettiği anlatıldı. Bir süre sonra maktulün tabanca ile vurulduğu, vuran kişinin kapüşonlu kıyafet giydiği, yüzünün görünmediği ve kim olduğunun tam olarak teşhis edilemediği kaydedildi..SAVCI:DELİL YOKMütalaada, sanıklardan Metin Kartal'ın telefonunun baz bilgilerinin olay yeri çevresinde sinyal verdiği ancak sanığın o bölgede çalışıyor olması nedeniyle bu durumun normal olduğu belirtildi. Diğer sanık Murat Kartal'ın telefonunun olay yeri ve çevresinde sinyal vermediği, sanıkların maktulü vurup öldürdüklerine dair her türlü şüpheden uzak, inandırıcı, kesin ve yeterli delil bulunmadığı aktarıldı..Savcı, sanık Metin Kartal'ın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine, Murat Kartal'ın ise hayatını kaybettiği anlaşıldığından davanın düşürülmesine karar verilmesini istedi. Ayrıca olayın failinin tespiti için Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulması talep edildi. Bunun üzerine söz alan müşteki Baybaşin ailesinin avukatı, 'Esasa ilişkin ayrıntılı beyanda bulunmak ve gerekirse özel bilirkişiden rapor alarak sunmak için süre talep ediyoruz' dedi..DURUŞMA ERTELENDİAra kararını açıklayan mahkeme, başka suçtan tutuklu bulunan Metin Kartal hakkındaki yurt dışı yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararının devamına hükmetti. Müşteki avukatının özel bilirkişi raporu sunacaklarını beyan etmeleri nedeniyle gelecek celseye kadar süren vererek, duruşmayı erteledi.