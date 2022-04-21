  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 15,99 - 16,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde günlerce devam eden arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulunan ve intikam için öldürüldüğü iddia edilen Murat Kartal'ın, Baybaşin ailesine mensup Edip Fırat'ı öldürdüğü sebebiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Murat Kartal'ın Edip Fırat'ı öldürdüğüne ilişkin kanıt bulunmadığını, vuran şahsın teşhis edilemediğini ifade etti.

Ekleme: 21.04.2022 - 17:59 Güncelleme: 21.04.2022 - 18:06 / Editör: Ozge Selin
Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme
İstanbul Büyükçekmece'de günlerce süren arama çalışmaları neticesinde cesedine ulaşılan Murat Kartal'ın, 2015 senesinde Baybaşin ailesine üye Edip Fırat'ı öldürdüğü iddiasıyla intikam için bu cinayeti işlediği iddia edilmişti.

Edip Fırat'ın öldürülmesine ilişkin Murat Kartal'ın da içlerinde olduğu 2 zanlının yargılandığı dava geçen günlerde görüldü.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, farklı suçtan tutuklu zanlı Metin Kartal cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

İNANDIRICI, KESİN VE YETERLİ DELİL YOK

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Ataşehir'de 23 Aralık 2015 tarihinde saat 11.30 sıralarında Edip Fırat'ın silahla vurularak öldürüldüğü, hastaneye kaldırılan Fırat'ın 4 gün sonra vefat ettiği anlatıldı. Sanıklar Murat Kartal ve Metin Kartal'ın üzerine atılı 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istenmişse de, sanıkların maktulü vurup öldürdüklerine dair inandırıcı, kesin ve yeterli delil bulunmadığı kaydedildi.

YÜZÜ GÖRÜNMEDİĞİ İÇİN TEŞHİS EDİLEMİYOR

Olaydan önce sanıkların maktul Edip Fırat'ın iş yerini kiraladıkları, oto yıkamacı olarak kullandıkları, bir süre sonra Fırat'ın bilgisi ve rızası dahilinde bu iş yerini başka kişilere devrettikleri belirtildi. Daha sonra iş yerinin tahliyesi sonrasında iş yerine gelen bin 700 liralık elektrik faturası nedeniyle Edip Fırat'ın Murat Kartal ile tartıştığı, Murat'ın kendi kullanımında olmadığını ve faturayı ödemeyeceğini söylediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı, Edip Fırat'ın Murat Kartal'a tokat atarak darp ettiği anlatıldı. Bir süre sonra maktulün tabanca ile vurulduğu, vuran kişinin kapüşonlu kıyafet giydiği, yüzünün görünmediği ve kim olduğunun tam olarak teşhis edilemediği kaydedildi..

SAVCI:DELİL YOK

Mütalaada, sanıklardan Metin Kartal'ın telefonunun baz bilgilerinin olay yeri çevresinde sinyal verdiği ancak sanığın o bölgede çalışıyor olması nedeniyle bu durumun normal olduğu belirtildi. Diğer sanık Murat Kartal'ın telefonunun olay yeri ve çevresinde sinyal vermediği, sanıkların maktulü vurup öldürdüklerine dair her türlü şüpheden uzak, inandırıcı, kesin ve yeterli delil bulunmadığı aktarıldı..

Savcı, sanık Metin Kartal'ın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine, Murat Kartal'ın ise hayatını kaybettiği anlaşıldığından davanın düşürülmesine karar verilmesini istedi. Ayrıca olayın failinin tespiti için Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulması talep edildi. Bunun üzerine söz alan müşteki Baybaşin ailesinin avukatı, 'Esasa ilişkin ayrıntılı beyanda bulunmak ve gerekirse özel bilirkişiden rapor alarak sunmak için süre talep ediyoruz' dedi..

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, başka suçtan tutuklu bulunan Metin Kartal hakkındaki yurt dışı yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararının devamına hükmetti. Müşteki avukatının özel bilirkişi raporu sunacaklarını beyan etmeleri nedeniyle gelecek celseye kadar süren vererek, duruşmayı erteledi.

Borsadan tarihi kapanış! Tüm zamanların rekoru...
Akşener 'HDP' tepkilerine kulak kapatmayı sürdürüyor: 'Beni yan yana görmediniz ki' savunması
Bakanlık duyurdu: Beş PKK'lı daha öldürüldü
ABD'den Ukrayna'ya askeri destek paketi!
Bekir Bozdağ: Gaziosmanpaşa ve Bursa saldırıları terör saldırısı
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu EYP'li saldırıya tepki: Bizi yolumuzdan döndüremezler...
Son Dakika Haberi: Tarım Bakanlığı'ndan FLAŞ 'Kinder' açıklaması: Toplatma kararı çıktı
Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?
Samsun'da Atatürk heykeline saldırmışlardı! Cezaları belli oldu...
Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
Eski CHP'li vekilden FETÖ itirafı: CHP şu an FETÖ'nün gölgesinde boğuluyor
CHP'li İBB'nin sözde çözüm merkezi 'Beyaz Masa' 5 aydır sorunu çözemedi!
Ayamama Deresi'nde yine aynı görüntü: Mavi akıyor!
Başkan Erdoğan canlı bağlantı ile katıldı! Üç denizde Mavi Vatan-2022 tatbikatı sürüyor
Beykoz'da İETT otobüsü kaldırıma çıktı! Çok sayıda yaralı var
Ramazan Hristiyanlık propagandası! Çocuk parkına İncil ve Hristiyanlığı öven kitaplar bıraktılar!
Krarada ve denizde her yerde çile! CHP'li İBB'ye ait deniz taksi arızalandı...
İstanbul'da İETT için sıradan bir gün! Metrobüs arızalandı vatandaşlar yollarda bekledi
Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Can Ataklı, kaçak FETÖ’cü Cevheri Güven’i yere göğe sığdıramadı
Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme

Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme

Koparmanın cezası 110 bin lira: 'Ağlayan gelin' yaklaşık 20 gün yaşıyor

Koparmanın cezası 110 bin lira: 'Ağlayan gelin' yaklaşık 20 gün yaşıyor

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisinde o oranlar her geçen gün...

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisinde o oranlar her geçen gün...

Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak

Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak

Geri sayım başladı: Türkiye Uzay Ajansı ilk Türk astronotun uzaya gideceği tarihi açıkladı

Geri sayım başladı: Türkiye Uzay Ajansı ilk Türk astronotun uzaya gideceği tarihi açıkladı

Önemli seviye! Altın FED mesajlarına rağmen...

Önemli seviye! Altın FED mesajlarına rağmen...