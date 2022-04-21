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Bursa'daki hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 13 kişi de yaralandı. Patlamanın hemen ardından bölgede yeni çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Ekleme: 21.04.2022 - 11:38 Güncelleme: 21.04.2022 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Bursa'daki hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 13 kişi de yaralandı.

Patlamanın hemen ardından bölgede yeni çekilen görüntüler ortaya çıktı. Olay, saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi.


Bursa'daki hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti.

Bursa'daki hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, '13 yaralıdan durumu ağır olan hastamızın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor. Hafif yaralı 11
hastamız iki hastanemizde tedavi altında. Bir kişi ise serviste, ayakta tedavi edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bursa'daki hain saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

SALDIRI ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Hain saldırı sonrası yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından titiz bir şekilde sürdürülüyor.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha kadar özel çalışma yaparken, kriminal raporların tamamlanması ve güvenlik kamera incelemesinin sonuçlanmasıyla ciddi bir sonuç elde edileceği öğrenildi.
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